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新生兒突呼吸窘迫須轉院 接手醫療團隊20分鐘成功救援

一名在新竹縣婦幼診所出生的足月新生兒突發性呼吸窘迫、唇色發黑；東元綜合醫院出動急重症新生兒專業照護團隊赴診所搶救，成功營救寶貴的小生命。（東元醫院提供）

一名在新竹縣婦幼診所出生的足月新生兒突發性呼吸窘迫、唇色發黑；東元綜合醫院出動急重症新生兒專業照護團隊赴診所搶救，成功營救寶貴的小生命。（東元醫院提供）

2019-11-21 10:33:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名在新竹縣婦幼診所出生的足月新生兒，日前突發性呼吸窘迫、呼吸急促、發出呼嚕聲與呻吟、唇色發黑，診所判定必須立即轉送醫院救治；東元綜合醫院獲報後，出動急重症新生兒專業照護團隊，20分鐘內搭救護車赴診所搶救，所幸經醫師緊急插管、呼吸器治療、給予氧氣合併使用急救藥物，順利送回東元新生兒加護病房持續治療，目前追蹤復原良好，成功營救寶貴的小生命。

東元綜合醫院新生兒科主任王昱程醫師表示，衛福部107年死因統計顯示，有474個新生兒在出生後28天內死亡，死亡率2.6%，其中，先天性畸形或染色體異常、源自周產期而出現的呼吸性疾病、妊娠長短而引發的疾病、周產期的感染等，約占新生兒死因近七成。

王昱程進一步說明，胎兒肺部發展到37周還有5%未成熟，35周以下早產兒更脆弱，多項器官未成熟可能引發肺炎、肺高壓、敗血症等，所以往往一出生就需要兒科醫師急救。

王昱程說，在地區診所出生的新生兒，一旦發生危急情況，若無馬上予以急救並立即送往大醫院，可能發生死亡或嚴重後遺症的不幸事件。但對於新生兒，特別是早產兒，轉送路程終究存在相當大的風險，一般救護車運送新生兒是有風險的。

新生兒在轉診過程中，很可能出現失溫或缺氧等併發症，若無法即時治療，恐造成無反挽回的遺憾，因此救護車必須備有輸送型保溫箱、插管式及鼻管式呼吸器及氧氣、血氧飽和度監視器、急救箱、甦醒球、藥物等急救配備。

王昱程表示，為搶救命在旦夕的小生命，東元醫院提供24小時「新生兒轉診外接服務」，與多家在地醫療院所合作。接生診所若有申請外接救援，通常在兒科出勤醫師抵達後，會先就新生兒的活力、阿帕嘉分數、呼吸心跳、血氧飽和度等，初步判斷新生兒的狀況，並依急救準則處理，在確定新生兒處於穩定狀況後才會上車。

新生兒科醫師王昱程表示，這名婦幼診所出生的足月新生兒，突發性呼吸窘迫，所幸該院出動急重症新生兒專業照護團隊前往搶救，經醫師緊急插管、呼吸器治療、給予氧氣合併使用急救藥物，順利救回寶貴的小生命。（東元醫院提供）

新生兒科醫師王昱程表示，這名婦幼診所出生的足月新生兒，突發性呼吸窘迫，所幸該院出動急重症新生兒專業照護團隊前往搶救，經醫師緊急插管、呼吸器治療、給予氧氣合併使用急救藥物，順利救回寶貴的小生命。（東元醫院提供）

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