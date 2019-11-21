阿貓阿狗都列不分區 歡樂無法黨讓網友超歡樂

「歡樂無法黨」由多位知名YouTuber，以及台北市議員「呱吉」邱威傑（右起）、眼球中央電視台主播「視網膜」，以及網紅「志祺七七」張志祺共同組成。（圖擷自「歡樂無法黨」臉書）

2019-11-21 12:27:51

〔即時新聞／綜合報導〕由多位知名YouTuber組成的「歡樂無法黨」，昨日在臉書公布12席不分區立委名單，包含館長陳之漢、雞排妹鄭家純、阿滴等人都名列其中，臉書上還洋洋灑灑的留下近2千字的提名原因，不過有眼尖的網友發現，名單上第一名竟是「視網膜」的狗「柚子」，北市議員「呱吉」邱威傑的貓「寶寶」也都名列其中，雖然這份名單多半「純屬娛樂」，但對照其他政黨爭搶立委席次的狀況，寧願讓狗列為不分區首位，也顯得格外諷刺。

歡樂無法黨昨在臉書貼出12席「不分區及僑居國外國民立法委員候選人提名名單」，其中包含榮譽黨主席視網膜所養的狗「柚子」，代表原住民族的喬瑟夫、「雞排妹」鄭家純、「館長」陳之漢、邱威傑所養的貓「寶寶」、配音員「星期天」、網紅博恩和阿滴等人，名單一出立刻引發網友熱議，

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由於我國立委不會真的由寵物擔任，網友看到這份名單也紛紛亂入留言，像是「強力譴責歡樂無法黨將寶寶放在安全名單外！」、「貓跟狗席次差有點多餒，應該一前一後才對啊」、「期待館長在國防委員會直接面對吳斯懷」、「有白戶次郎當選總理的前例 柚子當立院院長機會很大」、「這名單 好歡樂 ~~ 唯一支持柚子」、「所以是排名2號以後的，都是比狗不如」、「喬瑟夫是不是太保障了一點！」，也有部分網友追問「有認真的版本嗎？」

特別在提名原因的部分，歡樂無法黨的介紹較為認真，除了讓不同網紅代表了不同的族群及價值，並認真的強調了相關理念，像是「『以領養代替購買』觀念近年來雖有推廣，我們希望能透過釋出誘因、完善管制，讓飼主、業者對動物更具責任意識。」、「我們應該確保新住民朋友在融入台灣社會時，實質上享有同等的協助與待遇，舉凡應思考讓企業雇用新住民優惠、放寬居留、身分取得限制，並透過教育宣導除去社會對新住民污名、標籤化」、「台灣對於內容創作、文化發展的想像，曾經執著於市場導向，但事實上近年獨立、小成本的製作，無論是在音樂、電影、遊戲、文學、尷尬等領域都有傑出表現…我們應思考如何提供創作者推動本生產高品質內容的環境，而非停留在建設更多邀請國外明星」等。

相關內容也引發網友共鳴，直呼「介紹意外的正經XD」、「名單看起來很搞笑，但是不分區就是要談價值跟理念，這點給歡樂無法黨一個讚，已經高許多政黨一個層次。」，也有網友感到可惜，稱「本來以為你們真的要帶點正能量的政黨，這名單一出來，很明顯就不是玩真的了」，對此歡樂無法黨則是回應「正能量一直都是真的」。

圖為視網膜養的柴犬「柚子」。（圖取自視網膜IG）

圖為呱吉及他養的貓寶寶。（圖擷自呱吉臉書）

由多位知名YouTuber組成的「歡樂無法黨」，昨日在臉書公布12席不分區立委名單，包含「視網膜」的狗「柚子」，北市議員「呱吉」邱威傑的貓「寶寶」也都名列其中。（圖擷自「歡樂無法黨」臉書）

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