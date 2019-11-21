高鐵南延報政院未違反程序 政院可望挺交通部

高鐵卡娜赫拉的小動物彩繪列車14日首航。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2019-11-21 10:30:11

〔記者李欣芳／台北報導〕高鐵南延屏東案引發爭議！交通部日前將高鐵延伸屏東案送行政院核定，不過，傳出有高鐵審查委員指出，當初審查時，委員曾要求延伸案要做部分修正，且須經由委員確認同意後才能送出，但交通部卻未經委員同意就報到行政院，明顯違反審查程序。不過，行政院今天初步認為此案沒有違反程序，支持交通部的說法，將在今天上午行政院院會後的記者會提出說明與回應。

交通部9月27日召開審查會通過高鐵延伸屏東，拍板選定左營案，路線由左營經燕巢抵達屏東六塊厝，全長17.5公里，工程經費554億元。

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對於傳出審查委員不同意見，媒體報導交通部鐵道局副局長楊正君提出說明表示，審查會當天確實有附帶結論，就委員所提各項意見，請鐵道局在呈報行政院前將補充內容先徵詢委員意見，但沒有說到要委員同意才能報行政院，委員可能有不同意見，考量計畫推動的期程、進展等，鐵道局在彙整各方意見後報送行政院，審查程序因此沒有問題。

行政院可望挺交通部鐵道局這項說法，政院今天上午院會後的記者會將由政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回應此事。

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