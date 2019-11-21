為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高鐵南延報政院未違反程序 政院可望挺交通部

高鐵卡娜赫拉的小動物彩繪列車14日首航。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

高鐵卡娜赫拉的小動物彩繪列車14日首航。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2019-11-21 10:30:11

〔記者李欣芳／台北報導〕高鐵南延屏東案引發爭議！交通部日前將高鐵延伸屏東案送行政院核定，不過，傳出有高鐵審查委員指出，當初審查時，委員曾要求延伸案要做部分修正，且須經由委員確認同意後才能送出，但交通部卻未經委員同意就報到行政院，明顯違反審查程序。不過，行政院今天初步認為此案沒有違反程序，支持交通部的說法，將在今天上午行政院院會後的記者會提出說明與回應。

交通部9月27日召開審查會通過高鐵延伸屏東，拍板選定左營案，路線由左營經燕巢抵達屏東六塊厝，全長17.5公里，工程經費554億元。

對於傳出審查委員不同意見，媒體報導交通部鐵道局副局長楊正君提出說明表示，審查會當天確實有附帶結論，就委員所提各項意見，請鐵道局在呈報行政院前將補充內容先徵詢委員意見，但沒有說到要委員同意才能報行政院，委員可能有不同意見，考量計畫推動的期程、進展等，鐵道局在彙整各方意見後報送行政院，審查程序因此沒有問題。

行政院可望挺交通部鐵道局這項說法，政院今天上午院會後的記者會將由政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回應此事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高鐵南延審查委員批不符程序正義？交通部：委員提非會議結論新意見
2019-11-21 10:29

高鐵南延審查委員批不符程序正義？交通部：委員提非會議結論新意見
高鐵南延受質疑 潘孟安：屏東交通平權應受重視
2019-11-05 15:48

高鐵南延受質疑 潘孟安：屏東交通平權應受重視
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
高鐵南延會不會虧錢？ 林佳龍：是在投資下一代
2019-10-08 10:09

高鐵南延會不會虧錢？ 林佳龍：是在投資下一代
藍委質疑高鐵南延恐賠錢 蘇揆：政府做事不能唯利是圖
2019-10-08 09:55

藍委質疑高鐵南延恐賠錢 蘇揆：政府做事不能唯利是圖
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播