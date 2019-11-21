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苗縣苑裡鎮C肝風險高 明年辦7場大型篩檢

苑裡鎮此7里將辦大型篩檢。（記者蔡政珉翻攝）

苑裡鎮此7里將辦大型篩檢。（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-21 10:02:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被行政院「國家C型肝炎旗艦計畫辦公室」列為全台C肝風險層級最高鄉鎮之一的苗栗縣苑裡鎮，由於內區10個里盛行率高，苗栗縣衛生局透過與行政院及肝病防治學術基金會合作，盡快掌握資源，明年2月份將辦理7場大型篩檢，呼籲鄉親把握機會。

苗栗縣衛生局疾病管制科指出，從以往篩檢資料發現，苑裡鎮內區十個里C肝陽性率達2成，所以縣府衛生局盡快舉辦篩檢，讓鄉親能提早得到相關醫療資源。

為何苑裡鎮內區C肝陽性率高，縣府衛生局表示，有民眾反應早期密醫常反覆使用針頭有關，但如今難以查證。縣府於2010至2012年篩檢苑裡鎮7900多人，就有810人呈陽性，多集中於苑裡鎮內區，以苑裡鎮人口計算，實際人數應更高。

至於篩檢部分，縣府今年已完成泰田、上館與舊社三里篩檢。明年2月9日至16日將於社苓、山腳、石鎮、蕉埔、山柑、玉田與南勢里篩檢。

民眾經篩檢後，之後將安排台大專科醫師為民眾進行超音波檢查，若診斷為C肝，則立刻引介至醫院進行治療與管理，呼籲鄉親把握機會。

苑裡鎮有社群向本報投訴對於C肝盛行的憂心，並擔憂可能有不當醫療行為導致民眾感染C肝。苗栗縣衛生局強調，目前醫政科一切強力督導，若民眾發現有密醫等不當醫療型無狀況，可向醫政科檢舉。

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