醫病》國二生常用力揉眼睛致眼視網膜剝離 竟是長期用藥出問題

亞大醫院眼科醫學中心副主任林純如替患者做眼底檢查。（圖非當事人） （記者蘇金鳳攝）

2019-11-21 09:09:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位國二生因有過敏性結膜炎，因長期使用含類固醇藥物，小小年紀就罹患白內障；又因眼睛癢，經常用力揉眼睛，竟導致右眼視網膜剝離，所幸手術治療後，搭配眼用免疫抑制乳劑點眼治療才恢復。

張姓國二生患有嚴重異位性皮膚炎及過敏性結膜炎，原本雙眼矯正視力正常，因長期使用含類固醇藥物，年紀輕輕已罹患白內障；又因眼睛癢，經常用力揉眼睛，竟導致右眼視網膜剝離。

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經手術治療後，搭配眼用免疫抑制乳劑點眼治療，目前恢復良好。提醒家中如有過敏兒，家長應叮囑避免過度揉眼，如用藥或冰敷後仍不適，務必儘速就醫。

亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任林純如表示，張姓同學左右眼矯正視力原本分別0.8與1.0，但因長期使用含類固醇藥物治療異位性皮膚炎，使得類固醇導致早發性白內障，雙眼視力驟降至0.1左右。

因過敏體質，因眼睛發癢難耐，常忍不住用力揉眼睛，經常反映上課看不到黑板，在家長陪同下前來看診，白內障術前散瞳詳細視網膜檢查，赫然發現右眼視網膜竟已經剝離。

林純如表示，在同時治療白內障與視網膜剝離的手術過程中，發現張同學的右眼視網膜裂孔大於90度，已呈巨大裂孔性視網膜剝離，所幸術後網膜復位良好。

林純如指出，雖然張同學的左眼也有白內障情形，但還未併發視網膜剝離，為避免狀況惡化，特別提醒張同學千萬不可太用力揉眼睛，畢竟眼睛是纖細精巧的器官，必須細心呵護。

林純如指出，至於類固醇，雖然是異位性皮膚炎的標準治療藥物，但對於體質特殊的患者來說，長期服用類固醇藥物容易造成早發性白內障、青光眼等，往往令醫病相當兩難。

類固醇並非不好的藥物，只是對於類固醇有不良反應的患者，目前可透過經衛生署核准的眼用免疫抑制乳劑治療，一天點四次，能有效減緩局部免疫反應，提高患者的生活品質。

林純如表示，免疫抑制乳劑具抗發炎作用，可抑制細胞調節反應的發生，降低對結膜的破壞，不過有些患者使用時眼部可能出現暫時性疼痛，或是眼部刺激的情形，都屬於正常現象。

臨床實驗發現病患畏光、流淚、搔癢以及黏性分泌物的症狀可隨著時間有所改善，且可減少後援藥品局部性類固醇的使用。

林純如提醒，家中有過敏體質孩童的家長，除了治療過敏性結膜炎外，須留心眼睛發癢時，要儘量不要讓孩子揉眼睛。

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