11/21 各報重點新聞一覽

16歲國中女生誤信吃棉花可減肥，結果腸阻塞，腹腔鏡顯示腸子有棉花（白色處）。（李宏昌醫師提供）

2019-11-21 06:17:54

自由時報

吃棉花減重 國中女吃掉一條棉被

一名十六歲國中女生因嘔吐與腹痛就醫，檢查是腸阻塞，但找不出原因，直到家人為她整理衣物，發現棉被有一堆棉花外露，才知女孩誤信網路謠言，以為吃棉花可減肥，身體力行長達一年，整整吃掉一條棉被，結果致病。

詳見吃棉花減重 國中女吃掉一條棉被。

港警暴力升級 美參院速通過香港人權法

美國聯邦參議院十九日「無異議」通過旨在保障香港民主自治的《香港人權與民主法案》，待與聯邦眾議院上月十六日通過的眾院版《香港人權與民主法案》協調出一致版本，並表決通過後，將由美國總統川普在十天內簽署生效，或提出反對。

請繼續往下閱讀...

詳見港警暴力升級 美參院速通過香港人權法。

母女陳屍住處 疑母殺資優女後輕生

高雄市驚傳母女雙屍命案，陳姓女子與就讀高中的資優生獨生女兒頸部各中一刀，陳屍鳳山區大樓住處床上！陳女丈夫李男昨早接獲學校電話稱女兒已兩天未到校，返家察看，請來鎖匠打開女兒房門，赫見兩人倒臥血泊；檢警初步研判，疑罹患憂鬱症多年的陳女和丈夫爭吵後，在女兒房內下藥殺害女兒，隨後輕生。

詳見母女陳屍住處 疑母殺資優女後輕生。

聯合報

批交部強推軌道建設違反程序正義 審查委員走人

交通部在選前強推軌道建設，屢屢跳過既有審查流程，引發審查委員不滿違反程序正義，如今更有審查委員開出第一槍、請辭抗議。上周五剛通過綜合規畫案的桃園鐵路地下化計畫，擔任審查委員的行政院前政務顧問、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄直言該案是「錢坑」，因不滿交通部強勢通過，審查後隨即請辭。

詳見批交部強推軌道建設違反程序正義 審查委員走人。

美參院通過2香港法案 陸7機構接力抗議

香港「反送中」示威衝突升溫之際，美國聯邦參議院十九日通過「香港人權與民主法案」，要求行政部門點名、制裁香港侵權人士，並定期評估香港自治情況；參院也通過「保護香港法案」，禁止出售特定軍火給香港警察，包括催淚彈、辣椒噴劑和手銬。

詳見美參院通過2香港法案 陸7機構接力抗議。

中國時報

親民黨提名郭幕僚 一邊一國有請阿扁 大風吹搶位戰 不分區扯爆

2020國會大選參選登記明天截止，政黨不分區立委提名已拍板底定，不管大小黨都變成搶椅子、大風吹遊戲。親民黨昨公布不分區立委名單，包括郭台銘交好的聯電榮譽副董事長宣明智、幕僚劉宥彤、蔡沁瑜均在列，學者質疑，親民黨變得比民眾黨更像「台銘黨」。

詳見親民黨提名郭幕僚 一邊一國有請阿扁 大風吹搶位戰 不分區扯爆。

搶開交通支票救選情 恐緣木求魚 高鐵南延案送政院 爆違反程序

高鐵南延案又惹議！交通部日前悄悄將高鐵延伸屏東案送行政院核定，不過，高鐵審查委員指出，當初審查時，委員曾要求延伸案部分修正，且必須經由委員確認同意後才能送出，但交通部卻未經委員同意就報到行政院，明顯違反審查程序。學者警示，搶開交通建設支票，對於選票沒有幫助！

詳見搶開交通支票救選情 恐緣木求魚 高鐵南延案送政院 爆違反程序。

美國聯邦參議院19日「無異議」通過保障香港民主自治的《香港人權與民主法案》，俄勒岡州民主黨参議员默克里在院會銾表演說。（取自網路）

高市鳳山區一棟大樓驚傳母女命案，警方前往命案現場勘驗。（記者張忠義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法