為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

超狂！喜宴12道菜不稀奇 口交照片當謝卡讓賓客目瞪口呆

1對新人風格大膽的謝卡引發網友熱議，新娘在照片中替新郎口交。（圖取自爆廢公社）

1對新人風格大膽的謝卡引發網友熱議，新娘在照片中替新郎口交。（圖取自爆廢公社）

2019-11-21 01:02:58

〔即時新聞／綜合報導〕一對新人的喜宴菜單，近日在臉書上引發網友瘋狂轉載，並非12道菜色相當豪華，而是擺在菜單旁的謝卡，竟是新郎脫下褲子、光著屁股，疑似讓新娘口交的火辣照片；網友對此直呼「這太厲害了」！

現在台灣的婚宴中，不少新人會以婚紗照製成謝卡，讓賓客帶回留念；有民眾在臉書社團「爆廢公社」發出一張喜宴上拍的照片，當中能見「XX府喜宴」的宴客菜單，從前菜、配菜到主菜、湯品與甜點，共有12道菜，但最吸睛的是擺在菜單旁邊的謝卡。

畫面中這張新郎新娘分別穿著黑色西裝和白紗禮服的照片裡，兩人的姿勢很不尋常；，穿西裝的新郎站在野外草叢間，背對鏡頭，竟然脫下褲子、雙手插腰，露出白皙的臀部；新娘面對著新郎，卻是坐在地上，臉部正好被新郎的臀部遮住；只見新娘玉手扶著新郎左右大腿外側，看起來像是對新郎做出口交的動作。

PO文民眾忍不住說「最狂謝卡！不服來辯」，也強調，這真是令人「永生難忘的喜宴」。

有網友看完照片後認為「就算這是借位也無所謂了，因為真的『與雞沒有距離』」，更有不少網友提到「拿著謝卡，跟新娘合照」、「看完菜單，我都餓了」、「這真的很有創意欸」。但也有比較保守的網友譴責「我兒子這樣玩，我可能先中風了」、「低俗當有趣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
續前世情緣？幼女坐腿上 中年男當眾摳她下體
2019-11-19 00:09

續前世情緣？幼女坐腿上 中年男當眾摳她下體
超有才！警方製爆笑「車禍發生完全處理守則」被讚翻
2019-11-18 19:40

超有才！警方製爆笑「車禍發生完全處理守則」被讚翻
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
滿分飛了！小學月考題爆爭議 老師挨轟沒買過愛心筆
2019-11-09 00:05

滿分飛了！小學月考題爆爭議 老師挨轟沒買過愛心筆
邪惡視角！短裙女彎腰自助洗車 美尻被後方男客看光光
2019-11-03 22:03

邪惡視角！短裙女彎腰自助洗車 美尻被後方男客看光光
遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫

遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播