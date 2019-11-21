超狂！喜宴12道菜不稀奇 口交照片當謝卡讓賓客目瞪口呆

1對新人風格大膽的謝卡引發網友熱議，新娘在照片中替新郎口交。（圖取自爆廢公社）

2019-11-21 01:02:58

〔即時新聞／綜合報導〕一對新人的喜宴菜單，近日在臉書上引發網友瘋狂轉載，並非12道菜色相當豪華，而是擺在菜單旁的謝卡，竟是新郎脫下褲子、光著屁股，疑似讓新娘口交的火辣照片；網友對此直呼「這太厲害了」！

現在台灣的婚宴中，不少新人會以婚紗照製成謝卡，讓賓客帶回留念；有民眾在臉書社團「爆廢公社」發出一張喜宴上拍的照片，當中能見「XX府喜宴」的宴客菜單，從前菜、配菜到主菜、湯品與甜點，共有12道菜，但最吸睛的是擺在菜單旁邊的謝卡。

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畫面中這張新郎新娘分別穿著黑色西裝和白紗禮服的照片裡，兩人的姿勢很不尋常；，穿西裝的新郎站在野外草叢間，背對鏡頭，竟然脫下褲子、雙手插腰，露出白皙的臀部；新娘面對著新郎，卻是坐在地上，臉部正好被新郎的臀部遮住；只見新娘玉手扶著新郎左右大腿外側，看起來像是對新郎做出口交的動作。

PO文民眾忍不住說「最狂謝卡！不服來辯」，也強調，這真是令人「永生難忘的喜宴」。

有網友看完照片後認為「就算這是借位也無所謂了，因為真的『與雞沒有距離』」，更有不少網友提到「拿著謝卡，跟新娘合照」、「看完菜單，我都餓了」、「這真的很有創意欸」。但也有比較保守的網友譴責「我兒子這樣玩，我可能先中風了」、「低俗當有趣」。

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