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現在來「瘋石門」！石門水庫楓紅有機會越冷越漂亮

石門水庫園區的楓樹及槭樹已經轉黃、泛紅，等下一波冷氣團助陣有機會翻紅。（記者李容萍攝）

石門水庫園區的楓樹及槭樹已經轉黃、泛紅，等下一波冷氣團助陣有機會翻紅。（記者李容萍攝）

2019-11-20 21:24:05

〔記者李容萍／桃園報導〕賞楓不一定要登高山！近來一波波東北季風帶來低溫，天氣轉涼，石門水庫楓林步道兩旁和步道下方的槭林公園，種植3000餘棵樹齡超過30年的楓樹及槭樹，已開始由金黃轉紅，與風景區的山水美景結合成桃園最佳自然旅遊景點，也是北台灣低海拔賞楓勝地。

由於前幾年受到暖冬影響，石門水庫園區楓葉轉變成為楓紅的時間比較晚，也有很多楓葉沒轉紅就掉落，讓許多「楓迷」為之失望。北區水資源局表示，這波東北季風日夜溫差大，園區的楓樹及槭樹已開始由金黃轉紅，雖然整片楓紅可能要等下一波冷氣團才會越冷越漂亮，已有民眾趁著好天氣，紛紛前往一睹石門水庫換裝的「楓」采。

石門水庫建於1956年、1964年啟用，是台灣主要水庫之一，源頭來自大漢溪中游，為一多目標水利工程，具有灌溉、發電、給水、防洪、觀光等效益，也是北台灣著名的旅遊景點，早在建庫之初，園區種植大量楓、槭樹，總數約有3000棵，每到秋、冬之際氣溫降低，葉片從綠轉黃再轉紅，整片山頭呈現火紅色，景色美麗如畫，也是北台灣最佳賞楓聖地。

北區水資源局表示，據往年經驗，石門水庫楓葉要轉紅必須天氣夠冷且維持約1週，目前尚無法預估今年是否可以在園區觀賞楓紅層層，石門水庫園區栽種楓、槭樹地點集中在高線沿線的楓樹及槭林公園丶中線上下方步道，還有溪洲大道兩旁楓樹，雖然葉片尚未全數變紅。

因為近1個多月來水庫水情大好，迄今日晚上7點，大壩水位242.59公尺（滿水位為245公尺），蓄水率89.79％，蓄水量1億7724萬噸，放眼望去湖光水色，在綠樹、黃葉的襯托下，成了民眾閤家遊湖賞楓最佳時候。

石門水庫園區的楓樹及槭樹已經轉黃、泛紅，等下一波冷氣團助陣有機會翻紅。（記者李容萍攝）

石門水庫園區的楓樹及槭樹已經轉黃、泛紅，等下一波冷氣團助陣有機會翻紅。（記者李容萍攝）

石門水庫園區的楓樹及槭樹已經轉黃、泛紅，等下一波冷氣團助陣有機會翻紅。（記者李容萍攝）

石門水庫園區的楓樹及槭樹已經轉黃、泛紅，等下一波冷氣團助陣有機會翻紅。（記者李容萍攝）

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