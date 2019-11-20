退休國小校長姜天陸 1個月內連奪2文學獎首獎

金門縣文化局長許正芳（右三）與第16屆浯島文學獎部分評審群。（金門縣文化局提供）

2019-11-20 21:27:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天公布第16屆浯島文學獎得獎名單，其中，已連續兩屆從缺並修改辦法終於在今年出爐的長篇小說獎，首獎得主是來自台南的退休校長姜天陸，他以作品「胡神」摘下桂冠，獨得獎金新台幣50萬元；姜天陸月初才以「擔馬草水」獲得自由時報第15屆林榮三文學獎短篇小說組首獎，姜天陸不到1個月時間，勇奪文學界「雙冠王」。

總獎金120萬元的第16屆浯島文學獎，長篇小說組優等獎由吳其穎以作品「風中有朵血做的雲」獲得獎金20萬元，另名優等獎因未達得獎水平，評審決議從缺。散文創作組首獎1名，由張燕輝以作品「吃頭」獲獎金10萬元；優等獎4名：林郁茗「暗室霞光」、陳昱良「蚵嗲女孩」、周志強「晴空裡的黑翅鳶」、夏婉雲「黑暗星球」，各得獎金5萬元。縣文化局將在12月20日舉辦頒獎典禮。

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文化局指出，「胡神」就是蒼蠅的台語發音，以一位在金門服役台灣青年的遭遇與見聞，對照個人的渺小與體制的無情，全方位探討1990年代左右的金門前線，一個氣氛肅煞的末代時候。評審對書中以「烈嶼東崗事件」為主題，描述當年戰地軍人守島的艱辛及軍中某些不為人知的文化，評析作者文筆清新流暢，鄉土語言用字妥適。另從小說觀點，如有軸線布局更能彰顯震驚中外的「烈嶼東崗事件」，軍人在戰地所呈現的人性衝突與殘酷現實，將會是一部震撼人心的巨作。

金門浯島文學獎於13屆、14屆連續兩年出現長篇小說組首獎從缺，在評審委員建議下改變徵文方式，希望讓有心創作長篇小說者有更充裕的時間寫出好作品；從15屆起，每2年輪流辦理短篇、長篇小說甄選，今年輪到的長篇小說組首獎出爐，終於把50萬元獎金如期頒發出去。

金門縣第16屆浯島文學獎海報。（金門縣文化局提供）

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