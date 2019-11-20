澄清湖登革熱疫情若擴大 高市衛生局：不排除封閉園區

衛生局在澄清湖豎起登革熱警戒旗，提醒民眾做好個人防蚊措施。（衛生局提供）

2019-11-20 20:04:43

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市第58例本土登革熱病例可能感染地為澄清湖風景區，市府持續防疫已捕獲200多隻病媒蚊，並開出17張舉發單，衛生局今強調，如果近期病媒蚊密度不降或再有疑似病例出現，就必須採取高規格防疫措施，不排除封閉園區。

澄清湖風景區管理單位水公司表示，園區面積達375公頃，其中水域佔1/3，偶有遊客遺忘水瓶或其他容器，若遇雨天易積水而孳生病媒蚊，除常態性的19名工作人員分區巡視，清理廢棄物品外，也緊急增派12人加強清掃。

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水公司說，園區門口備有防蚊液供遊客取用，並以廣播及LED跑馬燈方式提醒遊客穿著淺色長袖衣物，另發動50位志工巡查環境及通報，希望徹底清除孳生源。

衛生局表示，防疫團隊從本月4日至今日持續到澄清湖園區內，進行病媒蚊密度調查，分別在中興塔、遊客中心後方樹林區、烤肉區等地發現水族箱、玻璃瓶（罐）及集水井等已孳生病媒蚊幼蟲。

衛生局強調，至今累計共捕獲200多隻白線斑蚊、埃及斑蚊等病媒蚊，並開出17張舉發單，防疫人員也在澄清湖豎起登革熱警戒旗，提醒民眾做好個人防蚊措施。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，如果在11月30日疫情解除管制前，還有病例傳出，且與澄清湖有地緣關係，或澄清湖病媒蚊管制狀況不良，導致病媒蚊傳染風險持續升高，就必須採取高規格防疫措施，包括封閉園區，管制人員進出。

防疫人員清查病媒蚊孳生源。（衛生局提供）

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