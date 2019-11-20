電腦全天上網未關機成「肉雞」 淪駭客盜刷「跳板」

2019-11-20 20:11:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子為了下載影片，電腦24小時連線上網未關機，慘遭駭客入侵，以林的電腦為「跳板」，入侵他人手機盜刷萬餘元，還好警方查出另有公司也因24小時未關機連線上網，遭駭客入侵，淪為跳板，才為他解套。基隆地檢署調查後，以查無他盜刷事證，處分他不起訴。

處分書指出，林姓男子今年5月間發現他無法利用手機登入帳戶密碼進行消費，收到一筆1萬1620元消費帳單，才驚覺手機遭駭，遭人盜刷購買手遊網路「起點讀書、正版小說漫畫閱讀中文網」遊戲點數，趕緊報案，告對方詐欺、妨害電腦使用罪。

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警方根據購買人的IP位置，找到與被害人素不相識的林姓男子。林喊冤解釋，他常會從網路下載一些影片，電腦會24小時開機下載，有可能電腦沒關機，導致電腦遭駭，此外，他的電腦曾因發生中毒而重灌軟體。

警方查出，另有一家科技公司，也買了「起點讀書、正版小說漫畫閱讀中文網」共980元，購買時間點與林被盜刷的時間相當。

該科技公司主管喊冤，購買遊戲點數的時間是凌晨1點56分，經調出公司的監視器，當時並沒人上班，更沒有人登入電腦，可能是公司電腦24小時連線，遭駭客入侵成了「肉雞」，公司的IP才會遭盜用。

檢方認定，無任何證據顯示林有盜用被害人手機證據，因此處分他不起訴。警方指出，所謂「肉雞」是指電腦連接網際網路後，受惡意軟體感染而受控於駭客的電腦，或是電腦中了木馬，可以被遠端操控。

警方說，被駭客入侵的「肉雞」，可以隨時按照駭客的命令與指令展開阻斷服務、攻擊或傳送垃圾資訊；淪為「肉雞」的電腦通常被用來攻擊各種系統，如windows、linux、unix等，更可以是一家公司、企業、學校甚至是政府軍隊的伺服器。

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