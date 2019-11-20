豬牛糞尿變有機肥 畜牧、農民、環保「三贏」

以沼液灌溉農田，可以去除讓農民頭痛的頑強雜草「土香」。（記者羅綺攝）

2019-11-20 19:14:32

〔記者羅綺／台北報導〕環保署推動畜牧糞尿資源化利用，將飼養豬、牛產生的排泄物集中發酵，熟成後的沼液沼渣可作為灌溉農作物的有機肥，不但讓畜牧業者省了處理豬牛排泄物的費用，也讓農民不再適用化學肥料，更解決河川污染問題，創造了「三贏」局面。

環保署長張子敬表示，以前養豬戶最怕被嫌「氣味不好」，所以都用水把畜牧糞尿沖到河水裡，結果造成河川污染。其實畜牧糞尿中含有有機質跟氮磷，可以作為農作物的肥分基礎；畜牧糞尿厭氧發酵後沼渣沼液，就不再有臭味，且沒有致病菌，能夠取代化學肥料，提升作物產量，減少土壤酸化情形，這是將資源循環再利用、將廢物變黃金。

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嘉義縣環保局長張根穆指出，嘉義畜牧業205家，飼養豬隻共計46萬多頭，其中溪口鄉就飼養7萬2730頭，為全縣第二。過去養豬廢水一直是造成河川污染的大問題，溪口鄉的和平橋水質測站，多年來水質一直是「嚴重污染」等級，一再被環保署要求改善，如今推動畜牧糞尿資源化利用後，水質已降為「中度污染」。

張根穆進一步指出，溪口鄉飼養豬隻產生污染換算相當約30萬人口產生污染，目前溪口鄉的19家畜牧業全數完成豬糞尿資源化申請，申請施灌面積達47.3公頃，施灌總量達每年2萬2294公噸，施灌農作物主要以水稻為主，其餘為蘆筍、玉米、綠竹筍等。

嘉義縣黃科翔畜牧場場主表示，自106年底取得肥分使用許可後，就開始用沼液施灌農地，不但減少使用化學肥料與施肥工錢，連農藥都不需要使用了，尤其是田間頑強的雜草「土香」，使用沼液施灌作基肥後，土香會自動死亡減少，非常好用。

環保署水保處長吳盛中表示，畜牧糞尿「在水為害，在田為肥」，不但解決河川污染問題，也幫農民省化肥錢；嘉義縣畜牧業申請糞尿資源再利用，合計施灌量約29萬1658公噸，可節省40公斤裝「台肥5號」約9428包，約可省311萬元肥料費用。

為方便畜牧業及農民施灌畜牧糞尿經厭氧發酵後的沼液沼渣，由環保署補助、嘉義縣政府購置的3輛沼液沼渣車輛，週三於嘉義縣溪口鄉舉行交車儀式。張子敬表示，交車就表示有把握，溪口鄉推動畜牧糞尿資源化利用成效良好，預計今年底前19場畜牧場將全部取得畜牧糞尿資源化利用許可，是「水清田肥」的示範鄉。

豬糞經發酵熟成後的沼渣，是有益於農作物生長的有機肥料。（記者羅綺攝）

由環保署補助、嘉義縣政府購置的3輛沼液沼渣集運車，週三舉行交車儀式。（記者羅綺攝）

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