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秋冬遊補助讓淡季變旺季 澎湖截至10月旅客飆破120萬

2019澎湖國際海灣燈光節，吸引許多旅客。（資料照）

2019澎湖國際海灣燈光節，吸引許多旅客。（資料照）

2019-11-20 19:40:42

〔記者蕭玗欣／台北報導〕擴大秋冬國民旅遊讓離島淡季不淡，交通部觀光局表示，今年9月上路的擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，截至11月15日，已有713團、超過1.6萬人次在澎湖縣住宿，位居全國各縣首位；澎湖縣累計今年10月已有120萬的觀光人次，可望在12月底前將再創高峰。

第4屆「澎湖秋瘋季」今年8月17日起登場，由「2019澎湖國際海灣燈光節」揭開序幕，觀光局表示，今年配合擴大國旅秋冬遊補助計畫，澎湖縣9至10月的觀光人數約22.3萬人，較去年同期成長約20.5%，累計至今年10月達120萬人次，可望在12月底前再創高峰。

觀光局局長周永暉表示，今年澎湖國際海灣燈光節閃耀璀璨，參觀人潮直線上升來到13萬多人，較去年參觀人數增加快3倍之多，也創下同時段澎湖旅遊高峰新紀錄。

觀光局表示，秋瘋季不只夜未眠，更有許多國際主題賽事，包括「2019菊島澎湖跨海馬拉松」、「2019澎湖國際風浪板錦標賽」，以及「2019小鎮漫遊年」的相關推廣等一連串的活動讓澎湖的秋冬二季十分熱鬧。

觀光局統計也指出，今年9月上路實施的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，創下秋冬遊澎湖團體旅遊的新紀錄，截至11月15日為止，總計713團、逾1.6萬人次住宿於澎湖縣。自由行住宿優惠活動部分，澎湖約有7成的合法旅宿業者參與活動，補助房間數5.5萬間，逾12萬人住宿，帶動全台國民住宿型旅遊。

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