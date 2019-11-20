9歲童當選孝悌兒童 領獎前阿公過世成遺憾

小城在阿公生前細心照顧他。（圖由屏東家扶中心提供）

2019-11-20 20:19:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏東縣高樹鄉隔代教養家庭的小城今年9歲，父母先是因家暴離婚，後父親又因案入獄，懂事的小城細心照料身體不好的阿公，今年當選屏東家扶中心孝悌兒童楷模，12月1日要接受表揚，遺憾的是阿公在本月中旬病逝，看不到他領獎了。

小城和哥哥多年來跟著阿公生活，但阿公患有左舌鳞狀上皮細胞癌、舌基部惡性腫瘤，動過氣切手術後，僅能喝流質的營養補充品，身體相當瘦弱，日常照顧都由小城和哥哥分工。

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身高只有130公分的小城，要照顧近170公分高的阿公，從扶阿公下床、到幫擦澡、和哥哥一起換床單，都能幫上忙來，實在不容易。子代父職的小城，一直有個夢想，他說，長大後要考警察，警察象徵正義一方，可維護社會公平，還有穩定的薪水，可以照顧家裡，讓家人過好一點的生活。阿公如今辭世，小城說會帶著阿公的期望及力量，繼續努力求學，勇敢向前。

同獲孝悌兒童者還有4人，南州鄉11歲的小恚來自隔代教養家庭，阿公多年前意外摔傷，導致全身癱瘓，阿嬤患有糖尿病等慢性病，今年還因脊髓神經受壓迫開刀，小恚均細心照顧。

12歲內埔鄉的阿翔由從事板模工作的媽媽獨自扶養，媽媽每天早出晚歸，阿翔比起同年齡的孩子更懂事，分擔家事並照顧小6歲的弟弟，準備早餐、陪弟弟上下學，甚至晚上主動到弟弟學校的課輔班擔任志工，指導低年級小朋友課業。

13歲的詩詩來自滿州鄉，從小父母過世，由外公外婆照顧長大，她總是主動幫忙農務，拔草、種菜、摘火龍果以及餵雞，還指導妹妹功課。來自恆春鎮隔代教養家庭的高一生阿洛，父親因案入獄、母親改嫁，他自幼就和弟弟與阿公相依為命，一肩扛起照顧阿公及教導弟弟的責任，十分懂事。

屏東家扶中心長期關心弱勢孩童，服務在地家庭，今年從逾2200名受助孩童中，選出5名孝悌兒童楷模，將在12月1日萬丹鄉運動休閒公園舉辦的愛心園遊會中表揚。

阿翔接弟弟下課。（圖由屏東家扶中心提供）

阿洛為家人煮午餐。（圖由屏東家扶中心提供）

小恚幫阿公復健。（屏東家扶中心提供）

詩詩幫阿嬤整理菜。（屏東家扶中心提供）

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