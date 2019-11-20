農村打造熱壓神器 檳榔葉變身碗盤餐具

集集鎮廣明社區打造熱壓機器，藉由加熱、塑形，製作成檳榔葉碗盤。（記者劉濱銓攝）

2019-11-20 19:38:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕點石成金，檳榔葉變身碗盤餐具！集集鎮廣明社區民眾，近期透過農村再生計畫，將當地種植檳榔、香蕉所棄置的大型樹葉，透過自行設計的熱壓機器，製作成環保碗盤餐具，把過去當成垃圾的農業廢棄物，化腐朽為神奇，成為社區體驗一大亮點，未來將精進檳榔葉碗盤餐具質感，盼成為在地商品販售，增加社區營造與農村收入，也能成為在地特色產業。

廣明社區發展協會理事長楊振聯表示，把檳榔葉、香蕉葉當成餐具，其實道理跟粽葉、荷葉一樣，只要洗淨、曬乾，就能成為非常天然且環保的餐具材料。

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由於集集鎮有非常多的檳榔園與香蕉園，過去廢棄的大型樹葉只能任憑在果園腐爛當肥料，未能好好利用，但現今環保意識抬頭，消耗資源的免洗餐具大家都避免使用，也給了檳榔葉等農業廢棄物，有了重生的機會。

楊振聯則說，目前社區已自立打造一台環保餐具熱壓機器，只要將檳榔葉洗淨、曬乾，就能壓製成檳榔葉碗、盤等餐具，且成品樸實，沒有其他化學加工，非常有反璞歸真的純粹感。

除了餐具外，社區也打造鐵製模具，藉由敲打就能將檳榔葉裁切成扇子，讓遊客來到集集，也能體驗阿公阿嬤年代的古早生活用品，充滿農村野趣，未來則希望檳榔葉碗盤品質能更成熟，發展成在地農村產業，為社區發展與環保盡分心力。

集集鎮廣明社區打造熱壓機器，把洗淨的檳榔葉製作成碗盤。（記者劉濱銓攝）

集集鎮廣明社區推廣檳榔葉廢物利用，透過模具敲打，可裁切出充滿農村野趣的扇子。（記者劉濱銓攝）

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