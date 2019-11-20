校園淪戰場！近500港生申請當訪問生 台大不收學雜費

港警圍攻，香港多所大學校園淪戰場。（美聯社）

2019-11-20 18:09:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港反送中局勢下，大學校園淪戰場，香港學生這學期被中途停課，其中不少台籍生，我國各校連忙緊急放寬，提供來台訪問管道，截至目前已近500名港生申請，更有人提出轉學諮詢，教育部將統一處理，台大則祭出短期訪問不收學費政策，盼助學子學習不中斷。另亦有5名香港學者申請至中山大學訪問。

台灣大學表示，截至今日已有451名港生申請到台大訪問，其中台籍逾210人，香港籍逾100人，台大副校長周家蓓指出，因香港情況特殊，不會用成績優秀與否篩選，而港生來訪問可從12月3日上課至明年1月3日，只需付住宿費與600元網路費，免收學雜費；若想轉學則需另提申請。

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清華大學也表示，至今接獲150通港生來台洽詢電話，有27人申請，包含隨班附讀10人以及交換生17人，目前校內已空出150張宿舍床位可容納，並通融港生先申請後補件，也會提供課業與生活輔導，學費比照台生。

交通大學說，截至目前約60通諮詢電話，其中有1名港生想轉學，另1名港生則想訪問，轉學須交由教育部統一處理，申請旁聽則可填表單並隨到隨審，如今已成立立「國際處寰宇人才計畫-港生來台專案」，協助港生持續深耕高等教育。

中山大學表示，截至目前有10名港生申請來中山隨邊附讀，另外更有5名來自香港的教師詢問要來當訪問學者，目前校內流程縮短至24小時內審核，只要證明在港任教或就讀，通過後便會核發邀請助其來台，校內也空出200張床位支應這波港生與教師來台情況。

台灣師範大學也接獲20多通來電與電子郵件，詢問來台事宜，政治大學則收到美國、法國、日本、西班牙、南韓等國的姊妹校的來電，已有2名外籍生本來要去香港，決定轉來政大當交換生，已提出申請。

教育部表示，歡迎香港學生來台訪問或修讀學位，開放各大學進行短期研修訪問或交換程序，至於若要來台修讀正式學位，非本國籍者須採外生、僑生及港澳生來台就學規定處理，若有台籍，則可申請這次重大災害優先入學辦法，申請表件已上網，由教育部統一受理並分發。

台灣大學表示，截至今日已有451名港生申請到台大訪問。（資料照）

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