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鳳凰颱風改走東部外海 氣象局：明早可能發海警

鳳凰颱風逐漸接近台灣，原預報將由東往西穿越巴士海峽，今天下午中央氣象局大幅東修颱風路徑，預估接下來將朝西北西接近台灣東南海域，再沿東部外海北轉，不排除明天上午發布海上颱風警報。（圖擷取自中央氣象局網站）

鳳凰颱風逐漸接近台灣，原預報將由東往西穿越巴士海峽，今天下午中央氣象局大幅東修颱風路徑，預估接下來將朝西北西接近台灣東南海域，再沿東部外海北轉，不排除明天上午發布海上颱風警報。（圖擷取自中央氣象局網站）

2019-11-20 17:25:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鳳凰颱風逐漸靠近台灣，原本預報將由東往西穿越巴士海峽，今天下午中央氣象局針對颱風路徑做出大幅東修，預估未來將朝西北西方向，接近台灣東南部海域，再沿著東部外海北轉。明起受颱風外圍環流影響，東半部及北部雨勢將越晚越大，氣象局不排除在明天上午發布海上颱風警報。

預報員陳建安表示，鳳凰颱風今天下午兩點位於鵝鑾鼻680公里海面，以時速29公里朝西北西方向移動，預計今明兩天還有增強機會，但靠近台灣時環境不利發展，將越來越弱。

陳建安說，因為太平洋高壓對颱風導引作用比起大陸冷高壓更大，因此今天下午各國針對颱風路徑都往東修正，預估未來颱風將往台灣東南部海域靠近，再沿著東部外海北轉，對東部海域造成威脅，最快明天上午8點就會發布海上颱風警報，陸上颱風警報機率則較低，但實際情況仍要視颱風走向及速度而定。

陳建安表示，明後兩天是颱風主要影響期間，明起北部及東半部雨勢越晚越大，東北部將有局部大雨發生趨勢，中南部則不太受影響。

陳建安表示，週六颱風北上遠離台灣，花東雨勢可望稍歇，但北台灣及東北角還是有雨。週日白天會有一波降雨空檔，花東還有零星雨勢，北台灣快的話週六下半天到週日可望看到陽光露臉。

週日深夜及下週一鋒面及東北季風通過，屆時北台灣又會轉為濕冷。

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