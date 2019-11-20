南韓江原航空12/26開航台北 來回含稅約6000元

瞄準每年超過百萬台灣旅客赴韓商機，韓國全新廉價航空江原航空選定超夯韓劇鬼怪拍攝地點江原道，宣布今年12月26日首航台北-襄陽直飛的獨家航線。（記者蕭玗欣攝）

2019-11-20 19:16:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕瞄準每年超過百萬台灣旅客赴韓商機，韓國全新廉價航空江原航空選定超夯韓劇鬼怪拍攝地點江原道，宣布今年12月26日首航台北-韓國襄陽機場直飛的獨家航線，以波音737-800執飛，每天一班，來回含稅票價約6000元，團體5天行程要價1萬元上下，提供民眾赴韓旅遊新選擇。

韓國江原道位於首爾東方，主要都市為春川、束草及江陵，四季分明的美景先後成為韓劇冬季戀歌、鬼怪的拍攝場景，吸引不少旅客前往朝聖。此外，江原道也是平昌東奧的的舉辦地擁有9個滑雪場及多座渡假村，是韓國人的渡假勝地。

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原本國際旅客到江原道只能從首爾拉車，後來因平昌冬奧增設高鐵，大幅縮短兩地交通時間，如今開闢直飛航線，預估將帶動新一波旅遊人潮。

江原航空台灣總代理金遠東旅行社業務總監梅家斌表示，江原航空2016年成立，今年3月取得運輸執照，12月22日首航台北-襄陽航線，以737-800執飛，提供186個座位，每日一班。江原航空也透露，明年1月29日日將開航台中-襄陽，明年夏季將開航高雄-襄陽。

金遠東旅行社董事長陶世龍表示，江原道擁有奧運賽事及的滑雪場，不只可以滑雪也能打高爾夫，十分適合冬季旅遊，目前旅行社行程規劃5天4夜行程約1萬元上下，最貴也不會超過2萬元；自由行來回票價則約在6000元左右，含簡餐及15公斤行李。

江原航空計劃2年內運行五架飛機至台灣越南河內、胡志明、香港、曼谷、菲律賓等15個目的地，並希望能把航線擴大到發展中的第二、第三城市。

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