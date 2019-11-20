別被誤導！老人癡呆是傳染病？醫：斷章取義

查核網站指出，網傳文章「重磅發現---老年癡呆症是傳染病」標題過於聳動，請民眾留意，別被誤導。（資料照）

2019-11-20 19:22:40

〔即時新聞／綜合報導〕LINE近期流傳一則「老年癡呆症是傳染病」文章，但事實查核網站訪問醫師證實，這是一則斷章取義的謠言，目前並無證據證實阿茲海默症是傳染疾病，呼籲民眾不要過度解讀。

網傳文章以「重磅發現---老年癡呆症是傳染病」為標題，闡述牙齦疾病產生的牙齦蛋白酶對大腦有害，部分阿茲海默患者腦中也找到牙齦蛋白酶，研究結果說明「減少牙齦炎的復發」可降低老年癡呆症的風險。但許多學者及事實查核網站「MyGoPen」詢問的醫師都澄清，這樣的標題和研究內容經過斷章取義。

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「MyGoPen」報告表示，相關研究在2015年《Nature》期刊發表，主要傳達相關手術可能造成蛋白質分子累積，並在小老鼠身上證實，可以透過被感染組織傳播，但對人類的風險並不高。倫敦大學學院神經內科教授約翰（John Collinge）強調，研究無法證明阿茲海默氏症會傳染，無論是親人或是看護，都不會因為照顧病人而感染老人痴呆症。

至於牙周病會不會造成失智症？挪威卑爾根大學學者麥德爾（Piotr Mydel）研究，牙周病造成的細菌移到腦部時，會產生異常的蛋白質影響腦部；不過單純的牙周病不會造成老年癡呆，而是造成其他延伸因素，並使口腔疾病相關細菌增加，提高罹病風險，所以「維持口腔衛生」還是很重要。

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