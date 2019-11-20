香港校長老師守護學生取消來台觀課 王政忠：撐著！我等你們

王政忠（前左）創新教學法，不只教育部長來觀課，香港老師也要來學習。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2019-11-20 17:07:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕香港中文大學、理工大學相繼變成戰場，各級學校已停課，有一所中學的校長和老師原訂本週到南投縣爽文國中觀課學習，校長在出發前取消行程，傳訊息向王政忠老師致歉，校長說，「此際學生十分需要老師陪伴」，王政忠向香港的教育夥伴喊話：「你們要撐著！我等你們，一定要來！」

香港一所中學的校長和老師原訂本週為期一個週的假期，到南投縣爽文國中看王政忠老師上課、討論交流，最後一天由香港來的老師實際上課。

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但香港校園極不平靜，甚至有學生上學途中被逮捕，校長和老師機票和飯店都訂好，卻在出發前幾一天決定取消來台行程，決定在這個不平靜的時刻，留下來陪伴、守護學生。

校長傳訊息向王政忠致歉，希望他原諒學校在最後一刻爽約，也盼能在明年3月的假再來學習。不過，這位校長忍不住加了一句，「此刻香港，情況不在我們掌握」，讓王政忠看了十分揪心。

王政忠透露，今年4月香港有一群各中學的校長、老師組成的交流團來台灣學習，其中有一天到爽文國中參觀、看他上課。而約定本週全校老師來學習的中學，同樣屬於香港偏鄉小校，校長希望老師們也能藉由實際的觀課交流有新的思維和創意，因此訂下本週的行程。

「香港加油！我等你們！」王政忠說，老師想守護、陪伴學生的心都是一樣的，希望香港的教育夥伴能撐著，撐過這段艱苦的時間，等著他們明年3月花開季節再到台灣。

王政忠在臉書寫出這件事後，許多台灣老師都為香港祈禱和送上祝福，也有老師回應，「看看香港，想想台灣，真的要珍惜民主自由！我們的國家我們自己守護！」也有香港的老師留言感謝王政忠和其他老師對香港的支持，「我們會自強不息，捍衛好下一代！」、「懇請你們也要好好守護來不易的尊嚴、民主、自由和法治，守護自己的家園！台灣加油！」

香港某中學校長傳訊息向王政忠致歉。（王政忠提供）

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