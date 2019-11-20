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以為是騎單車害皮膚病不好 竟是極罕見「乳房外柏哲氏症」

三軍總醫院皮膚科醫師江建平說，乳房外柏哲氏症很罕見，是一種皮膚癌。（記者吳亮儀攝）

三軍總醫院皮膚科醫師江建平說，乳房外柏哲氏症很罕見，是一種皮膚癌。（記者吳亮儀攝）

2019-11-20 16:45:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名愛騎單車的壯年男子因跨下皮膚長期有疹子，會癢、痛，卻久久無法治癒，最後做詳細檢查才驚覺是極罕見的「乳房外柏哲氏症」，一旦進展到第四期，這惡性腫瘤進展會極為快速。

「乳房外柏哲氏症」是一種容易拖延不易察覺、狀似濕疹或股癬的惡性腫瘤；三軍總醫院皮膚科醫師江建平指出，它算是皮膚癌的一種，分別為原發型及次發型，前者為源自皮膚大汗腺細胞病變，後者則起因於病患罹患有其它器官癌症的皮膚轉移。

乳房外柏哲氏症好發部位為皮膚大汗腺較發達部位，如腋下、胯下、生殖器肛門口周圍皮膚，常見症狀包含局部搔癢、灼熱、甚至疼痛。

江建平說，它的初期外觀特徵呈現單邊紅色濕疹樣病灶，病患通常被診斷為慢性濕疹因而接受外用類固醇治療，但其臨床病灶反而逐漸擴大，甚至出現隆起、組織液滲出、潰瘍，若病患仍然不以為意、或害羞就醫而延誤治療，可能產生淋巴結與遠端器官轉移。

江建平說，「乳房外柏哲氏症」很少見，甚至在國外的文獻上對它的盛行率是「無法評估統計」，但江認為，這是因為一開始它很難被確診、惡化並轉移後就成了其它器官的癌症，因此少被記載，但他自己十幾年皮膚科經驗中，就有發現超過十起案例。

他提醒，如果皮膚出現濕疹、痛癢、傷口不痊癒超過3個月，最好就醫檢查，並提醒醫師，也不要因發病部位隱密而羞於就醫。

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