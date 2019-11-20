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老翁突發失眠焦慮沒胃口 竟是患「選舉症候群」

選舉將近，有些民眾熱切投入，導致精神、情緒受影響，罹患「選舉症候群」。圖為示意與當事人無關。（記者鄭名翔攝）

選舉將近，有些民眾熱切投入，導致精神、情緒受影響，罹患「選舉症候群」。圖為示意與當事人無關。（記者鄭名翔攝）

2019-11-20 15:15:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕2020大選進入白熱化，民眾熱切關注選情，心情也隨之起伏跌宕，苗栗縣85歲王姓老翁近來焦慮失眠、情緒不穩、胃口又差，就醫後被診斷為壓力性焦慮症，也是所謂「選舉症候群」；醫師提醒，盡量維持平常心看待選情，減少關注網路、傳媒時間，若發現對選舉過度投入，影響情緒與生活，也應立即就醫諮詢。

財團法人為恭紀念醫院副院長、精神科醫師黃照表示，「選舉症候群」非正式醫療學名，但大部分患者皆是在大選期間出現嚴重焦慮、情緒不穩、失眠胃口差等病況，多半都是過於熱衷選情，頻繁接觸各式影音資訊，衍生出的精神問題。

此次就診的王翁，4年前的選舉期間就曾出現同樣症狀，並與家人親友爭執口角，近來又逢大選，他每天都守在電視機或手機前，看著政論節目名嘴爭辯，希望看到心中理想候選人能獲支持當選，隨著投票日逼近使他精神更加緊繃，導致身心皆出狀況。

黃照說，選舉症候群為短期的壓力性焦慮症，常見於5、60歲的男性，若嚴重影響睡眠、身體不適仍須以藥物控制，平時則建議患者保持規律生活、學習轉移注意力、減少接觸相關資訊、避免災難性想法，並勇於向醫師或專業人員求助。

黃照指出，過去臨床也遇到部分個案，在選舉過後因支持的候選人落敗，導致嚴重失落感、甚至自責未能幫助勝選，陷入悲傷焦慮之中，若此情續維持兩週以上就須立即尋求專業心理諮商。

黃照強調，少部分政治狂熱者可能受選舉結果衝擊，負面念頭不斷湧出，情緒崩潰甚至出現幻聽、幻覺，導致長期性的憂鬱症、焦慮症等問題，故若一旦初步產生類似病況時，切勿輕忽，勇於求助並妥善調適情緒，避免衍生嚴重後果。

財團法人為恭紀念醫院副院長、精神科醫師黃照表示，患者應保持規律生活、學習轉移注意力、減少接觸相關資訊、避免災難性想法，並勇於向醫師或專業人員求助。（記者鄭名翔攝）

財團法人為恭紀念醫院副院長、精神科醫師黃照表示，患者應保持規律生活、學習轉移注意力、減少接觸相關資訊、避免災難性想法，並勇於向醫師或專業人員求助。（記者鄭名翔攝）

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