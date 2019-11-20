雲科大開發汽車先進駕駛輔助系統 已接獲台日中訂單

雲林科技大學老師蘇慶龍（右）開發汽車先進駕駛輔助系統，具市場競爭力。（記者詹士弘攝）

2019-11-20 15:25:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學老師蘇慶龍開發汽車先進駕駛輔助系統（ADAS），其中AVM系統可提供車身環景影像，DMS系統則可偵測駕駛人開車有沒有分心等不安全駕駛行為，更可提供汽車運輸業遠端掌握駕駛狀況。目前已接獲來自日本、中國及台灣的訂單。

雲科大副校長蘇純繒表示，學校成立IRIS研究中心才2年，已有亮眼成績，正式宣告雲科大已準備好正面迎接先進駕駛輔助系統市場諸多高端技術開發挑戰。

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蘇慶龍表示，AVM系統就是「具自由視角功能的車內環景顯示系統」，採用4個光學廣角魚眼鏡頭，可提供車身環景影像，呈現俯視與任何視角的整車高解析度影像，停車與倒車時能毫無死角的檢視車輛周圍障礙物，提高安全保護力。

另DMS系統就是「駕駛監控系統」，蘇慶龍說，系統安裝在方向盤前，可監看駕駛員有沒有分心、過勞駕駛、抽菸、打手機等不安全駕駛行為，發現了就會主動發出警示聲，可減少駕駛員犯錯機會，更可提供汽車運輸業在遠端掌握駕駛狀況。

蘇慶龍指出，雲科大ADAS開發技術成熟，已有產出5項商品，並已接獲來自台灣、中國及日本的訂單，目前生產成本不到國際大廠相同產品的一半，不僅有價格上的優勢，且具多合一功能，具市場競爭力。

AVM系統可提供車身環景影像，呈現俯視與任何視角的整車高解析度影像。（記者詹士弘攝）

DMS系可監看駕駛員有沒有分心、過勞駕駛、抽菸、打手機等不安全駕駛行為。（記者詹士弘攝）

雲林科技大學老師蘇慶龍（左）開發汽車先進駕駛輔助系統，具市場競爭力。（記者詹士弘攝）

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