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16歲少女減重吃掉一條棉被 腹痛就醫確診腸阻塞

一名年僅16歲的國中女生因為嘔吐與腹痛而就醫，經檢查發現是腸阻塞，但找不出原因，直到家人為她整理衣物時，發現棉被的一堆棉花外露，察覺不對勁，不料原來是女孩聽信網路謠言，認為吃棉花可以減肥，身體力行長達1年，整整吃掉一條棉被，進而引發腸阻塞，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

一名年僅16歲的國中女生因為嘔吐與腹痛而就醫，經檢查發現是腸阻塞，但找不出原因，直到家人為她整理衣物時，發現棉被的一堆棉花外露，察覺不對勁，不料原來是女孩聽信網路謠言，認為吃棉花可以減肥，身體力行長達1年，整整吃掉一條棉被，進而引發腸阻塞，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-20 14:31:42

〔記者林惠琴／台北報導〕一名年僅16歲的國中女生因為嘔吐與腹痛而就醫，經檢查發現是腸阻塞，但找不出原因，直到家人為她整理衣物時，發現棉被的一堆棉花外露，察覺不對勁，不料原來是女孩聽信網路謠言，認為吃棉花可以減肥，身體力行長達1年，整整吃掉一條棉被，進而引發腸阻塞。

收治病例的馬偕兒童醫院院長李宏昌表示，受到韓流影響，許多青少年都追求韓國女團的標準，造成一般民眾追求瘦要再更瘦，以該名少女來說，身高156公分、身體質量指數18.8，已經很標準。

不過，馬偕醫院兒童內分泌科醫師丁瑋信指出，經由問診後，發現原來該名少女也因為不時遭到父親嫌棄腿粗，因此積極尋求減重，並在網路上查到吃棉花的瘦身偏方，進而身體力行，結果出現腸阻塞，最後經教導正確減重觀念，並評估心理方面的問題，所幸並無大礙。

今日是世界兒童日，李宏昌強調，青少年體重過重或肥胖時，通常在溝通時都要用「體重管理」的概念，而非減重或減肥，必須要用同理心對待孩子身體狀況的不適與情緒、引導家長或病童表述不適情況與部位、要清楚解釋病因與用藥須知。

馬偕兒童醫院院長李宏昌說明家長最希望兒科醫師必備的技能。（記者林惠琴攝）

馬偕兒童醫院院長李宏昌說明家長最希望兒科醫師必備的技能。（記者林惠琴攝）

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