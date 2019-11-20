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體育老師「卡到陰」？ 原來是思覺失調症作祟

亞東醫院今天舉行思覺失調症宣導記者會，患者小慈（中）分享自己的心路歷程。（記者賴筱桐攝）

亞東醫院今天舉行思覺失調症宣導記者會，患者小慈（中）分享自己的心路歷程。（記者賴筱桐攝）

2019-11-20 13:55:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕47歲的小慈原本是學校體育老師，經常參加救國團帶領活動，不過30歲那年，小慈腦海中不斷出現奇怪的畫面和聲音，她看見自己拿槍抵著頭，耳邊出現各種貶低嘲笑的話語，父母親以為她中邪、卡到陰，到宮廟求神問卜仍未改善，直到朋友帶她就醫，才診斷出罹患思覺失調症，經過長效針劑治療，目前病情穩定，恢復正常生活。

亞東醫院精神科主任潘怡如表示，思覺失調症是大腦多巴胺分泌失調引發的慢性疾病，全世界發生率平均為1%，好發族群為男性15歲至25歲，女性25歲至35歲，成因包括基因或生長環境，常見症狀有幻聽、幻覺與妄想等，部份患者會產生攻擊性與自傷行為，及早用藥能有效維持大腦運作功能，降低復發風險。

潘怡如指出，思覺失調症每次復發，會對腦部造成不可逆的損傷，影響認知功能，或造成腦部退化，隨著病友失業或失學時間延長，增加回歸社會的壓力，一旦確診思覺失調症，應立即展開治療，並按照醫囑規律用藥，未諮詢醫師意見隨意停藥，反而提高復發風險。

亞東醫院精神科病房主任陳秉彥表示，目前思覺失調症藥物已有口服及長效針劑等多元選擇，過去藥物控制可能造成懶散、缺乏活力、不愛說話等副作用，新一代長效針劑可以有效保護腦部功能，視患者情況每兩週、每月或每三個月施打一劑，並依患者需求打造「個別化治療目標」，建立病友對治療的正向態度，幫助恢復自立生活、重返社會。

小慈說，症狀嚴重時，總是感覺路人對她指指點點，耳邊聽見有人在吵架、碎碎念的聲音，甚至說「你去死」，讓她出現自殘或自傷念頭。雖然定期服用藥物，但疾病仍反覆發作，幾度進出精神科病房，後來接受醫師建議改用長效針劑，病情明顯改善，她加入「心朋友工作坊」，每天與其他病友一起上下班，重新找回生活目標，夢想是帶爸媽出國旅遊。

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