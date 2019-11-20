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彰縣今年淘汰9535輛二行程機車 1張圖秒懂今明年電動機車補助差異

彰化縣環保局以表格呈現今年和明年，政府補助淘汰2行程機車和換購電動機車的差異，單 純報廢和新購補助今年底截止。（圖記者張聰秋翻攝）

彰化縣環保局以表格呈現今年和明年，政府補助淘汰2行程機車和換購電動機車的差異，單 純報廢和新購補助今年底截止。（圖記者張聰秋翻攝）

2019-11-20 14:51:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕為加速淘汰老舊二行程機車，彰化縣環保局今年補助加碼，縣府加碼補助每輛1500元，加上環保署補助500元，共2000元；環保局統計，今年已淘汰9535輛，全國6都之外排名第2，這項淘汰2行程機車純報廢補助只到今年底，明年就沒有了，有需求者要把握享有最後加倍補助金的機會。

為讓民眾瞭解今年和明年政府補助電動機車的差異，環保局以圖表呈現，也因實在差很多，不少民眾搶著今年申辦補助。環保局統計，今年以來全縣2行程機車淘汰數量，扣除6都為全國第2名，僅次於屏東縣，淘汰了這些二行程機車，尚剩3萬9000多台二行程機車，占全縣81萬機車總數僅約4.8%，已不多。

環保局長江培根指出，明年（2020）起，環保署將補助方案調整為「汰舊換新」，純報廢及新購補助只到今年底，民眾如果沒有打算購買電動機車，不妨把握今年最後的補助機會，今年環保局加碼補助經費仍有，且為方便申請，已結合轄內219家機車排氣檢驗站和700多家機車業者，提供民眾補助申請案件送件的服務。

民眾關心提出申請後要等多久才能領到補助款？電動機車業界也傳出明年起補助縮水，對此，空品科長尤鴻昌表示，由於加碼補助申請案件成長，目前約需2個月作業時間，電動機車補助經費來自環保署和工業局，明年起淘汰1到4期機車換購電動機車，工業局補助金額由今年1萬元調降為7000元，環保署換新補助5000元。

彰化縣補助加碼送的政策奏效，全縣新購重型電動機車，今年較去年成長2.6倍。

老舊機車排放廢氣是空氣污染源來源之一。（圖彰化縣環保局提供）

老舊機車排放廢氣是空氣污染源來源之一。（圖彰化縣環保局提供）

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