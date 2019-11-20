注意！高音唱不上去 他就醫診斷竟是氣喘和慢性肺阻塞

輔大醫院設有肺復原治療室。示意圖。（記者周湘芸攝）

2019-11-20 13:23:21

〔記者周湘芸／新北報導〕一位67歲的羅姓女子平時是KTV常客，近期想盡情高歌時卻總是在高音唱不上去，偶爾還會咳嗽，難以盡興，與朋友相約打高爾夫球時，也漸漸聞不到青草味，經診斷竟是氣喘找上門；另一位長期吸菸的67歲劉姓男子，休閒時也喜愛高歌一曲，近期也發現高音漸漸唱不上去，加上經常咳嗽、喉嚨有痰與呼吸不順，求診後才發現竟是慢性肺阻塞。

輔大醫院重症醫學科主任劉偉倫表示，氣喘和慢性肺阻塞臨床症狀相似，但若長期「咳、痰、喘」出現在20歲之前、且有家族病史者，症狀發作時間為清晨或深夜，大部分為氣喘患者。而超過40歲、有抽菸習慣、一運動或爬樓梯就氣喘吁吁的患者，罹患慢性肺阻塞的機會很高，但近年因空氣汙染等因素，慢性肺阻塞的年齡層也有逐漸下降的趨勢。

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劉偉倫指出，大部分氣喘或慢性肺阻塞病人早期都沒有明顯症狀，常常認為是尚未痊癒的感冒，等到急性發作到急診，甚至嚴重到呼吸衰竭插管到加護病房治療時才發現。他說明，氣喘為呼吸道阻塞或過敏原影響所致，慢性肺阻塞多為外在因素使肺部受損，包括空氣污染、吸菸、長期暴露在粉塵多的環境等。

劉偉倫提醒，減少罹患氣喘或慢性肺阻塞最重要的是避免危險因子，空氣環境汙染應盡量使用口罩、減少吸菸等。另外，許多病人出現咳嗽、痰的症狀以為是感冒就輕忽，但若沒有發燒，且咳、喘、喉嚨有痰的情形超過7天，症狀在早上或晚上特別明顯，就應該進一步檢查，定期用藥治療即可減緩症狀及復原。

輔大醫院表示，目前院內設有肺復原治療室，可針對慢性肺阻塞等肺部受損症狀進行修復，其中包括負壓肺擴張治療、拍痰背心、心肺適能耐力訓練和吸入性藥物治療等。

劉偉倫提醒，減少罹患氣喘或慢性肺阻塞最重要的是避免危險因子，空氣環境汙染應盡量使用口罩、減少吸菸等。（記者周湘芸攝）

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