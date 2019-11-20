澄清湖疑登革熱感染地 2週來開11張舉發單並豎旗警戒

衛生局在澄清湖豎起登革熱警戒旗，提醒民眾做好個人防蚊措施。（衛生局提供）

2019-11-20 13:12:35

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市鳳山區11月初出現今年第58例本土登革熱病例，疫調發現澄清湖風景區可能是感染地。防疫團隊持續到園區疫調，發現大量積水容器孳生病媒蚊，累計到今日捕獲200多隻病媒蚊，並開出11張舉發單，防疫人員也在澄清湖豎起登革熱警戒旗，提醒民眾做好個人防蚊措施。

衛生局表示，防疫團隊從11月4日至今日持續到澄清湖園區內，進行病媒蚊密度調查，分別在澄清湖中興塔、遊客服務中心後方樹林區、烤肉區等地發現水族箱、玻璃瓶（罐）及集水井等積水物品已孳生病媒蚊幼蟲，累計共捕獲200多隻，可能傳播登革熱的病媒蚊-白線斑蚊、埃及斑蚊。

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由於澄清湖園區病媒蚊多，高市府3度邀集管理單位自來水公司出席登革熱特別小組會議，期盼水公司能積極清除孳生源，降低病媒蚊密度，減少疫情傳播風險，但昨日仍於園區內查獲2處陽性孳生源，現場捕獲65隻成蚊，並於緊鄰澄清湖風景區旁大埤路廢棄眷舍空屋群，查獲4個陽性孳生源及捕獲15隻斑蚊，顯示管理單位自來水公司針對澄清湖環境管理工作仍亟待加強。

衛生局強調，澄清湖為民眾密集出入的運動休憩場域，需嚴防疫情透過人流擴散蔓延，要求水公司落實責任區域劃分，每日地毯式孳生源巡查工作，直至疫情解除為止。

衛生局提醒，時序雖將進入冬天，但南部氣溫還是普遍維持25度以上，涼爽氣溫適合登革熱病媒蚊孳生，呼籲市民不可掉以輕心。

衛生局在澄清湖園區設置擴大採血站。（衛生局提供）

防疫人員清查病媒蚊孳生源。（衛生局提供）

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