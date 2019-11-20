單車暢遊台東慢活小鎮 關山名列台灣人最愛五大自行車道

單車暢遊台東慢活小鎮，關山環鎮自行車道名列台灣人最愛五大自行車道。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-20 11:32:42

［記者陳賢義／台東報導］台東繼2018年獲全球知名訂房網Booking.com選為「全球10大新興旅遊城市」，近日「關山環鎮自行車道」也傳捷報，再度名列「台灣人最愛五大自行車目的地」，沿途田野遼闊，隨著時序變化可體驗不同的農村風景，最高點「縱觀明月亭」還可眺望阡陌縱橫的稻田，感受小鎮悠哉的慢活步調。

除了關山環鎮自行車道，前五大還包括宜蘭「安農溪自行車道」、花蓮「瑞穗自行車道」、日本廣島及中國桂林。台東縣長饒慶鈴得知佳音雀躍不已，喜呼台東擁有友善便利的運動環境，近期也榮獲「2019 APEC運動城市論壇」票選最受歡迎運動城市前三名。

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關山環鎮自行車道自1997年開通使用，是全國第一條觀光休閒專用自行車道，全長12公里，以水泥路面為主，兩側有枕木欄杆且與交通要道隔離，不僅安全又能享受台東純淨的空氣。車道分為「親水段」及「親山段」，從關山親水公園出發，沿關山大排與紅石溪而行，兩側盡是遼闊田野，離開紅石溪後進入「親山段」，車道最高點的縱觀日月亭可眺望阡陌縱橫的稻田。

車道沿路除了觀光果園及休閒農莊，每年12月油菜花海綻放，隔年初還有波斯菊、向日葵接力綻開的絢爛美京；1月下旬的「關山蘿蔔季」適合親子同遊，下田體驗拔蘿蔔的田園樂趣。關山也是東部重要米倉，一年兩期稻作，秋收稻浪搖曳，勾勒出遍地金黃美景，無汙染的稻米粒粒飽滿。

台東縣政府表示，除了關山環鎮自行車道，另有行經綠色隧道的「池上環鄉自行車道」、串聯兩個米鄉的「池上關山連絡道路」、鹿野高台茶園的「鹿野龍田自行車道」、海天一色的「成功三仙台自行車道」，以及市區的「台東山海鐵馬道」，歡迎各地旅客到台東騎單車逍遙遊。

關山環山自行車道兩側田野遼闊，隨著時序變化可體驗不同的農村風景。（記者陳賢義翻攝）

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