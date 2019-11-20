數十年如一日！ 鹿港「肉包阿伯」職人精神 只待老照片追憶

鹿港龍山寺「肉包阿伯」在於1995年12月底的歷史鏡頭。（施澄淮提供）

2019-11-20 09:59:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕一張老照片，追憶鹿港「肉包阿伯」吳明財，數十年如一日的職人精神！

「肉包阿伯」吳明財日前離世，59年的攤車人生也畫上句點，也讓鹿港街頭再也看不到「肉包阿伯」的叫賣身影，許多鹿港人都拿出壓箱照片，用老照片追念阿伯，其中，鹿港文史工作者施澄淮在24年前所拍的歷史鏡頭，讓所有人都不禁大喊「沒錯！」，這就是大家從小記憶中的「肉包阿伯」。

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施澄淮指出，他記得1995年才剛剛接觸攝影，買了相機的他，拍下鹿港小鎮的寺廟與老屋，因為他從小就很喜歡吃「肉包阿伯」的包子饅頭與涼粽，所以，他看到阿伯在街頭賣包子饅頭的畫面，馬上就拍了下來。

施澄淮說，「肉包阿伯」習慣推著攤車在市區叫賣，主要是在龍山寺附近一帶，他會站在攤車的後方，有人要買包子饅頭，他就會從蒸籠裡拿出熱騰騰的包子饅頭來；別小看只是台攤車，攤車的蒸籠下方有爐火，當蒸籠裡的包子饅頭賣得差不多了，再從攤車上的櫃子拿出包子饅頭來放進蒸籠，讓來買的人，都可以吃到溫暖。

施澄淮指出，「肉包阿伯」不論是夏賣涼粽，還是冬賣包子饅頭，所有的步驟都非常有SOP（標準作業流程），只要常買的人就會知道，阿伯的SOP，數十年如一日，連攤車上的肉包饅頭所擺放的方式，幾乎一模一樣。

而鹿港民俗文物館副館長施雲軒在本月3日，剛好拍下「肉包阿伯」出攤前的身影；對照施澄淮在24年前所拍的老照片，相同的攤車，完全一樣的擺設方式，只有增加遮雨棚、價目表，以及因為阿伯年事已高，肉包饅頭已越做越少，蒸籠高度也跟著降低了。

當施澄淮拿出24年前所拍的老照片，讓不少鹿港人都說，「肉包阿伯」59年的攤車人生，讓人懷念的不只是古早味，而是「一輩子把一件事情做好」的典型職人精神，讓人永難忘懷。

鹿港龍山寺「肉包阿伯」今年11月3日出攤前的歷史鏡頭。（施雲軒提供）

鹿港龍山寺「肉包阿伯」，夏天賣涼粽。（檔案照，記者劉曉欣攝）

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