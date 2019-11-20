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醫病》蘇揆「顏面神經失調」引關切 醫生教自我檢測保平安

閣揆蘇貞昌讓各界更關注腦中風及顏面神經失調之間的差異性。（資料照）

閣揆蘇貞昌讓各界更關注腦中風及顏面神經失調之間的差異性。（資料照）

2019-11-20 07:30:16

〔記者謝介裕／南投報導〕行政院長蘇貞昌因過度勞累病毒感染，導致顏面神經失調，經就醫及休養後，身體也逐漸恢復健康中，不過，目前正值天氣變化多端的秋冬季節，該病症也成為各界關注的焦點，衛福部南投醫院表示，「腦中風」與「顏面神經失調」2者的部分症狀相似，但是造成的原因不同，提醒患者在出現不適症狀時，應儘速就醫安排檢查，以便釐清病灶並對症下藥，才是保健之道。

衛福部南投醫院院長洪弘昌及神經內科主任張嘉為指出，顏面神經失調（麻痺）不分性別與年齡，任何人都有可能發生，目前發病原因尚不明，有可能是病毒感染、自體免疫失調或是生活壓力等情形造成的，大部分患者會突然發生臉部單側的動作失去功能，如眉毛一高一低、眼睛無法閉合、臉部不對稱、容易流淚、嘴巴歪斜、耳後疼痛等症狀。  

中醫師賴卉蓮則說，顏面神經失調在中醫屬於口眼喎斜、吊線風、歪嘴風等範疇，所以又名「面癱」，民眾可自我檢測，若是發現抬頭紋突然不見或皺紋只動一邊，便極可能是顏面神經出現狀況，反之，兩邊都有抬頭紋，即意味是中樞神經引起的腦中風，往往還會合併單側手腳麻木、無力，以及血壓高、心跳快等生理反射性反應，不容民眾輕忽，以免錯失黃金治療期危及生命安全。

衛福部南投醫院院長洪弘昌為患者診療情形。（記者謝介裕攝）

衛福部南投醫院院長洪弘昌為患者診療情形。（記者謝介裕攝）

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