中研院自由學社譴責港府 籲停止破壞校園自主

中央研究院。（資料照，記者簡惠茹攝）

2019-11-19 23:02:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕由中研院研究人員組成的自由學社，對於香港現況感到憂心，近日發出聲明表示，強烈呼籲香港政府立即停止一切破壞校園自主自治的行為，並為這一連串不正當的行動向學校與學生鄭重道歉。

由中研院研究人員組成的中研院社團「自由學社」，成立目的是確保學術與科學研究自由，同時強調知識責任與倫理規範，堅持民主、人權、進步價值，本土關懷與國際視野並重。

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自由學社近日發表聲明指出，今年11月12日起，香港警察以圍捕反送中示威者為名入侵香港中文大學、理工大學、城市大學與香港大學等大學校園，用催淚彈、橡膠子彈與布袋彈等非必要的武器設備攻擊學生，並大肆搜捕。

聲明表示，對這種嚴重破壞學術中立與大學自主的行為，中央研究院自由學社表達嚴正的譴責，強烈呼籲香港政府立即停止一切破壞校園自主自治的行為，並為這一連串不正當的行動向學校與學生鄭重道歉，也呼籲台灣各大學以捍衛學術自主與言論自由的決心，發表聲明強烈呼籲香港警方立即退出校園，恢復大學的正常運作，並追究一切不當行為的責任。

林宗弘表示，警察進攻大學是非常不恰當的行為，代表香港政府侵犯學術自由的價值，日前甚至還發生中研院前院長蔡元培位於香港的墳墓，遭批評反送中的人士破壞，蔡元培不只是前院長，還代表了中研院過去自由民主學術傳統價值，這樣的行為是對於價值觀的挑戰。

林宗弘也指出，中研院代表華人社會主張學術自由和科學研究的重鎮，自由學社則是由中研院內關注自由、民主和學術價值的學者組成，而這次香港事件已經涉及中研院本身，中研院當初在台灣復興，就是為了學術自由，讓遭受中國共產黨迫害、不支持共產極權主義立場的學者來台灣，中研院繼承的歷史傳統更要維持。

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