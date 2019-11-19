楊梅百桌仙草千人宴特色餐點 明中午網路搶購

「仙草千人宴特色餐點」滿桌好菜認桌只要1500元。（記者李容萍攝）

2019-11-19 21:50:20

〔記者李容萍／桃園報導〕紫爆了！有台版普羅旺斯之稱的「桃園仙草花節」，23日起在楊梅區上湖派出所對面花田登場，展期至12月8日，楊梅區公所推廣「食當季吃當地」觀念，19日發表「仙草千人宴特色餐點」，採用楊梅區特產仙草與楊梅區農會、萬能科技大學餐飲管理系合作，研發出8道以仙草為主題特色風味餐點，共設置100桌，每桌認購價1500元，訂20日中午12點於網路開放搶購。報名網址：https://is.gd/cAoTfY。

楊梅區長羅國裕表示，楊梅仙草花海為楊梅區農會輔導栽種的桃園2號仙草，有別於其他地區的仙草品種，楊梅區仙草主打在地耕作生產，農會開發出的產品除了傳統仙草乾、沖泡包，更製作仙草茶餅、仙Q蛋等仙草商品。今年農會請來宜蘭大學研發，將新鮮仙草透過低溫乾燥的方式，研發出獨特的綠仙草粉，可沖泡也可入菜，成了此次仙草千人宴的特色食材。

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菜單設計指導老師程建霖指出，八款仙草特色菜餚，以海鮮與燉湯、滷豬腳為較高難度，海鮮難以用仙草湯汁烹飪，只能微撒黑綠兩色仙草粉提味，而燉與滷則需要細火慢熬，才能吃出仙草的清香。

市府副祕書長邱俊銘也說，去年仙草花海吸引50萬人次，帶來5千萬元商機，今年以「花漾楊梅仙境遊」為主題，規劃3個特色展區，其中「奇幻仙境區」結合4座童趣裝置藝術，包括城堡、下午茶、紅心皇后與高帽先生和蘑菇舞台；「夢幻仙境區」種植大片仙草花海，開放民眾進入拍照打卡；「花漾仙境區」種植波斯菊、百日草花與向日葵等特色花卉，另安排農創市集、音樂會、下午茶野餐日、仙草千人宴、DIY體驗、攝影比賽等活動，預估今年參觀人數可破百萬，加上周邊10幾個休閒農場，可望帶來上億產值。

目前仙草花田開花約6成，估計23日活動開始後，花況會更迷人，民眾若要前往賞花，活動期間可從富岡火車站搭乘往返會場的接駁車、每30分鐘1班，假日加開楊梅火車站、中國科大停車場到會場的接駁車，平均每15分鐘1班。

楊梅區上湖派出所對面的仙草花花田紫爆了，即使天候不佳，已有民眾慕名來此搶先衝一波。（記者李容萍攝）

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