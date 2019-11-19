醫病》心臟衰竭治療、復健半年 老農喜能再種田

六十九歲張姓老農（中）心臟衰竭、復健良好，回院感謝奇美醫院醫療團隊讓他重獲「心」生。（記者王俊忠攝）

2019-11-19 22:54:14

〔記者王俊忠／台南報導〕69歲張先生退休後仍持續種田，今年2月突感胸悶、冒冷汗，送醫及時發現主動脈剝離，手術後恢復不錯，但出院後張先生感到活動時容易喘、雙腳也愈腫，再回奇美醫院檢查、確診是心臟衰竭，再住院做心導管治療。復健醫師要求他做心肺復健運動，歷經半年復健，患者再下田、做簡單農事都沒有問題。

張先生於主動脈剝離手術後出院因活動時容易喘、雙腳愈來愈腫，奇美醫院心臟血管內科主治醫師檢查確診是心臟衰竭，今年3月再住院治療，心導管治療的隔天，復健部主治醫師就到床邊評估、建議他要開始做心肺復健運動。

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患者問說「我活動就會喘，要如何運動？心臟都衰竭了，不是該好好休息嗎？」，奇美醫院復健部主治醫師龔聖淳說，物理治療師跟患者解釋心肺復健的好處，張先生積極復健，出院後也持續做，3個月後追蹤發現運動功能顯著提升；如今規律門診與復健半年，能再下田從事不負荷太重的農務，自己也覺得心臟恢復良好。

張先生說，心肺復健主要是做慢步行走，1天走6趟、每趟約2、30分鐘，中午不午睡，晚上10點就寢、清晨6點半起床，睡眠品質良好很感謝奇美醫護團隊幫他恢復心臟的健康。物理治療師表示，患者復健時，每6分鐘走180公尺，平均1分鐘走30公尺，速度不快，也會以血壓機與血氧機對患者做復健時的安全監測。

醫師龔聖淳指出，目前醫學上無治癒心臟衰竭的特效藥，這類病人需長期接受藥物與飲食控制，做心肺復健也是治療重要的一環，研究顯示規律運動能提升氧氣在體內的利用率，減少日常生活對心臟的負擔，有做復健能降低死亡率與住院率、提升心肺功能與生活品質、一併控制血壓、血糖與血脂，服藥與適度運動處方，兩者缺一不可。

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