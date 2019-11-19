樹德科大原民週系列活動原味十足

樹德科技大學原民週系列活動熱鬧登場。（樹德科大提供）

2019-11-19 22:34:04

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學有223名原住民學生就讀，校方成立有原民生資源中心，協助在校生活適應及課業學習，並舉辦原民週系列活動，協助同學認識各族群特有文化。

樹德科大表示，台灣原住民族現有16族，該校囊括11族、223名原民生，前3名分別為阿美族88人、排灣族57人、布農族26人；其他8族群原民生泰雅族13人、魯凱族13人、卑南族7人、達悟族7人、賽德克族2人、太魯閣族6人、噶瑪蘭族1人、鄒族3人。

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今晚登場的原民週系列活動「部落運動會~原青動ㄘ動」，現場有部落傳統技藝示範演出與競賽，包括伐木、射箭、背簍負重、搗小米等項目，讓觀眾體驗部落風的運動競賽，同時透過競技方式，培育傳統技藝人才，凝聚族群認同與團結意識。

名人講座則邀請致力為原住民族議題發聲的「原住民族青年陣線」團體成員Savungaz Valincinan蒞校開講，Savungaz Valincinan本身為布農族，與師生分享在原運多元、異質面向的議題中，原住民族青年陣線所扮演的角色，期待原民生也能理解原運執行的脈絡及核心理念。

「原音之夜~賽德克樂舞展演」11月21日下午5點熱鬧登場，原勢力社將演出賽德克族樂舞演譯出的「出草舞」、「織布舞」等舞碼，搭配傳統樂器，呈現賽德克族最原味的音樂饗宴及文化輪廓，同時也力邀大仁科大原住民青年服務社、實踐大學原民薪傳社、高雄餐旅大學原young出力社、文藻外語大學原住民新生代社、高雄科大原班人馬社和修平科大馬拉桑社等中南區六所大學校院原民生社團共襄盛舉。

樹德科大舉辦原民週系列活動，協助同學認識各族群特有文化。（樹德科大提供）

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