又來了！轎車誤闖中壢中原陸橋機車道

又有轎車誤闖中原陸橋機車道，讓路過的騎士戒慎恐懼，深怕被「A」到。（記者李容萍翻攝）

2019-11-19 18:55:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中原陸橋下方有一條連接中壢車站前、後站的機車專用地下道，地下道中段有彎道且車道變窄，常有轎車不慎誤闖，尷尬的卡在地下道，為求全車而退，駕駛只能「倒退嚕」，造成出入車道的機車反被「逼車」，有網友昨日在社群網路PO文騎車經過這個路幅狹窄的機車專用道，碰到一輛紅色轎車。中壢警分局表示，這已是11月以來的第2件轎車誤闖機車道的違規案件，依違反道路交通管理處罰條例「不遵守道路標誌、標線之指示」，可處900元罰款。

這名網友在文中標註「就算你是外地來還是看導航走錯，明明有迴轉道可以迴轉，我才不信真的不知道，根本就是硬開Zzz」；而從網友在臉書中分享行車紀錄器的影片中，可以看到17日下午約4點左右當時地下道中有很多機車，過一個彎道後，迎面而來就是一輛轎車，因為地下道原本就很窄，轎車佔滿車道，非常危險，一個不小心就怕被「A」到車。

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中壢警分局普仁派出所副所長簡建忠表示，有關轎車誤闖中原陸橋地下道，多為外地車輛因不熟路況，推測可能是外地人用「GPS」導航 所致，目前該地下道2處出入口，皆有設置禁止汽車進入標誌。並於中北路、中山東路口側出入口加裝交通連桿防制汽車誤闖，每日針對車流量較大時段，編排勤務疏導交通暨防制汽車誤闖，警方呼籲用路人務必依交通標誌指示行車，如違反規定可處900元罰款。

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