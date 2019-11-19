大里永隆國小慶祝校慶 1800人排字寫歷史
〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區永隆國小今年歡度23週年校慶，學校為了迎接校慶，並啟用中庭新鋪設的足球場與築夢舞台，今天首度舉辦排字活動，1800多位師生、家長，一聲令下彷彿螞蟻雄兵移動身軀，一起排出「I ♡ YLES」、「23」等字樣，場面相當壯觀，有小朋友不想錯過此難得的歷史畫面，雖然生病還是堅持到學校參加，一起寫下歷史。
永隆國小校長張永志表示，配合今年23週年校慶，今天舉辦首度的排字活動，並以畫框的方式構圖，排列出包括永隆國小英文字母縮寫的「YLES」，還有23週年校慶的「23」等字樣，除全校1585名學生，還有教職員、家長，共1800人參加，一起寫下歷史。
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張永志說，今天除舉行排字，並邀請何欣純立委到校為足球場和築夢舞台舉行剪綵啟用，強調學校中庭過去是抿石子地板，因鋪設已經20多年，已出現破洞、裂縫，學生一不小心就可能跌倒，在何欣純立委協助向教育部爭取經費，加上市府教育局配合款，斥資435萬鋪設壓克力足球場和舞台，讓小朋友可以盡情運動、表演。
今天1800位師生、家長在一聲令下，開始移動身軀，其中校長張永志、立委何欣純、家長會長林和昌等12人圍著校徽排字，彷彿是12道光芒，學生則聚集在球場四周形成美麗的邊框，因事前地面已標上記號，大家依照指揮尋找定點，前後僅花了約10分鐘，就完成歷史性的排字。
統籌活動的學務主任陳翠華表示，事前先設計圖案，並請各年級事先演練，還在地面丈量後做上記號，為了讓畫面好看，上週五還特別清洗地板，雖然今天是第一次所有人一起參與排字，但前後僅10分鐘就完成，真的讓人感動。