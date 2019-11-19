大里永隆國小慶祝校慶 1800人排字寫歷史

大里永隆國小慶祝23週年校慶，並啟用足球場與築夢舞台，今天動員1800人一起排字，畫面相當壯觀。（記者陳建志翻攝）

2019-11-19 18:51:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區永隆國小今年歡度23週年校慶，學校為了迎接校慶，並啟用中庭新鋪設的足球場與築夢舞台，今天首度舉辦排字活動，1800多位師生、家長，一聲令下彷彿螞蟻雄兵移動身軀，一起排出「I ♡ YLES」、「23」等字樣，場面相當壯觀，有小朋友不想錯過此難得的歷史畫面，雖然生病還是堅持到學校參加，一起寫下歷史。

永隆國小校長張永志表示，配合今年23週年校慶，今天舉辦首度的排字活動，並以畫框的方式構圖，排列出包括永隆國小英文字母縮寫的「YLES」，還有23週年校慶的「23」等字樣，除全校1585名學生，還有教職員、家長，共1800人參加，一起寫下歷史。

請繼續往下閱讀...

張永志說，今天除舉行排字，並邀請何欣純立委到校為足球場和築夢舞台舉行剪綵啟用，強調學校中庭過去是抿石子地板，因鋪設已經20多年，已出現破洞、裂縫，學生一不小心就可能跌倒，在何欣純立委協助向教育部爭取經費，加上市府教育局配合款，斥資435萬鋪設壓克力足球場和舞台，讓小朋友可以盡情運動、表演。

今天1800位師生、家長在一聲令下，開始移動身軀，其中校長張永志、立委何欣純、家長會長林和昌等12人圍著校徽排字，彷彿是12道光芒，學生則聚集在球場四周形成美麗的邊框，因事前地面已標上記號，大家依照指揮尋找定點，前後僅花了約10分鐘，就完成歷史性的排字。

統籌活動的學務主任陳翠華表示，事前先設計圖案，並請各年級事先演練，還在地面丈量後做上記號，為了讓畫面好看，上週五還特別清洗地板，雖然今天是第一次所有人一起參與排字，但前後僅10分鐘就完成，真的讓人感動。

里永隆國小新鋪設的壓克力足球場與築夢舞台今天舉行剪綵啟用儀式。（記者陳建志攝）

大里永隆國小壓克力足球場與築夢舞台今天啟用剪綵，協助爭取的立委何欣純（左二）與永隆國小校長張永志（右二）等人一起剪綵。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法