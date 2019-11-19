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環保局揪食品廠廢水偷排 最重可罰2000萬元

環保局稽查人員查獲業者繞流排放。（記者陳文嬋翻攝）

環保局稽查人員查獲業者繞流排放。（記者陳文嬋翻攝）

2019-11-19 22:57:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局啟動「夜鷹專案」，昨晚稽查大寮區大發工業區，無雨水溝卻有水聲，揪出1家冷凍毛豆加工廠，違法繞流偷排廢水，生化需氧量超標26倍、懸浮固體超標16倍，嚴重污染林園大排，今依水污法最重可罰2000萬元。

環保局針對8大流域啟動「夜鷹專案」，夜間稽查大發工業區，稽查人員聽聞雨水溝有異常排放水聲，經查排水溝有不明廢水排放，立即往上游展開追查，揪出1家冷凍毛豆加工廠違法偷排。

環保局表示，該廠未將廢水經廠內處理設施處理後，再透過污水下水道系統，納入大發工業區污水處理廠進行處理，竟將廢水直接繞流排放至廠外排溝，嚴重污染林園大排水質。

環保局指出，該廠屬於水污法列管事業，依水污染防治措施計畫書，產出原廢水量約34CMD，原水濃度生化需氧量BOD為800mg/L，懸浮固體SS為500mg/L，需經過前處理、接觸氧化池及混凝沉澱等程序，才可排入大發工業區污水處理廠。

環保局說，該廠廢水未經廠內處理設施處理，水質BOD及SS已超過排放地面水體放流水標準30mg/L，直接繞流排放高濃度廢水夾帶大量有機物，排入河川水體經細菌分解後變黑、變臭，造成河川水質惡化，嚴重影響林園大排水質。

環保局表示，該廠繞流行為違反水污法，可裁罰6萬至2000萬元；另稽查人員現場採集水樣送驗，將待水質檢測報告結果，依違反水污法規定裁處。

環保局稽查人員現場採集水樣。（記者陳文嬋翻攝）

環保局稽查人員現場採集水樣。（記者陳文嬋翻攝）

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