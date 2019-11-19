為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新知》秋冬鼻塞別濫用噴劑 食藥署警示：恐養成依賴

一般藥房就有販售各種鼻噴劑。（記者吳亮儀攝）

一般藥房就有販售各種鼻噴劑。（記者吳亮儀攝）

2019-11-19 19:11:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕天氣變化大、許多人鼻子易過敏或鼻塞，會使用舒緩鼻塞用的鼻噴劑，不過醫師和食藥署警示，長期使用血管收縮劑鼻噴劑容易造成反彈性的鼻充血，若不繼續使用則會一直鼻塞，養成依賴性。

市面上有許多鼻噴劑，最常見的是舒緩鼻塞用的成分。一般常見用於鼻炎的鼻腔噴霧劑有三種類型，分別是類固醇鼻噴劑、抗組織胺鼻噴劑、血管收縮劑鼻噴劑（又稱為去鼻充血劑）。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長、長庚兒童醫學中心醫師葉國偉說，鼻噴劑是一個統稱，而舒緩鼻塞的鼻噴劑成分是去充血劑，可解決鼻塞症狀。

葉國偉指出，去充血劑長期使用真的會養成依賴性，因為容易造成反彈性的鼻充血，若不繼續使用則會一直鼻塞。他建議，如果真得鼻塞得很嚴重、受不了，用個三、五天後，要暫停一週，再繼續使用比較好，較不容易有依賴性。

葉國偉說，民眾要注意的是，去充血劑在一般藥房不須處方簽就能買到，所以別濫用、天天用，最好諮詢一下藥師或醫師意見。

至於治療過敏、含有類固醇的鼻噴就屬於處方藥，葉國偉說，這種鼻噴就得長期使用，才能達到治療的目的，「不同成分、有不同用法，一定要分清楚」。

食藥署企科組科長江仟琦說，類固醇鼻噴劑只需極低劑量就可以達到理想的效果，副作用小，長期使用並不會引起鼻黏膜萎縮或是嗅覺失常。

食藥署提醒，無論是何種成分的鼻腔噴霧劑，都應經由專業醫療人員評估用藥，並依照醫囑正確使用，別自行增減劑量，以避免影響療效及副作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
重度憂鬱症鼻噴劑上市 專家警告
2019-03-07 06:00

重度憂鬱症鼻噴劑上市 專家警告
醫藥》過敏狂用鼻噴劑 鼻塞更嚴重
2017-10-13 23:56

醫藥》過敏狂用鼻噴劑 鼻塞更嚴重
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
過敏性鼻炎用錯鼻噴劑 宛如從天堂掉到地獄
2015-10-14 20:40

過敏性鼻炎用錯鼻噴劑 宛如從天堂掉到地獄
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播