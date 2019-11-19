北美館將打造森林美術館 今通過環評

台北當代藝術園區將位於中山北路與民族東路間。（文化局提供）

2019-11-19 17:50:02

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市環評會今天召開環評會，針對台北當代藝術園區—台北市立美術館擴建一案進行環境影響評估會議，最後本案通過環評，不過環委仍針對逃生、水文等方面提出建議。

座落於花博美術園區的台北市立美術館因展間空間不足，北市府決定花53億元，在中山北路與民族東路打造台北當代藝術園區，預計興建地上1層、地下2層。北美館館長林平表示，本計畫將把美術館與周圍的花博園區結合，打造出森林美術館，讓人民擁有中央公園與地下美術館。她說，地下美術館在國際上相當普遍，除了能節能、在保存藝術品上有溫、濕度優勢。本案計畫於110年動工、114年完工，未來北美館本館將用於傳統台灣美術史保存，新館則用於當代跨領域、科技藝術等新類型展示。

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北市環評會今天針對北美館園擴建案進行環評，多位環委都相當關心逃生、防災等議題。環委董娟鳴質疑，未來展場規劃是否有隔間、是否有方向指引，如果還有區分工作人員、來賓的空間，也可能會影響逃生通行，她希望開發單位能加強水平逃生。歐陽嶠暉也說，防災規劃主要以地震為主，希望也考量若發生淹水、水流衝入地下室該如何防治。

環委李培芬也說，森林美術館此規劃雖然正面，卻有一定難度，他認為開發單位要思考植栽造成的潛在影響，以及如何安排植栽配置，才不會影響到建物結構的安全。他也希望開發單位承諾，環境監測期間如果發生植物死亡的狀況，應該要有相關補償措施，例如一株死亡要補種兩株

環委王根樹則關心本案的水文問題，他指出，當地地下水只有4到5米，但本計畫案會開挖到20米左右、已達不透水層，水會往旁邊流動，周圍可能因為地下水沖刷，導致地層下陷，希望實行地下水監控計畫管理。

開發單位回應，未來展區多是開放性規劃，如果設有展版，也會避免擋到逃生動線，現場也會有指示燈、避難設施進行引導。開發單位也承諾會有植物死亡相關補償措施，且施工、營運期間都會做好地下水文監控。

最後本案通過環評，不過環評會要求開發位於1個月內依委員所提意見進行補充修正，開發單位也要依環境影響說明書所記載內容切實執行。

北美館計畫將把美術館與周圍的花博園區結合，打造出森林美術館。（文化局提供）

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