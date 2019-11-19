「咖啡飲料免費」搖籃咖啡邀子女陪長輩外出走走

由薛伯輝基金會開設的美濃「搖籃咖啡」，即日起免費請75歲以上長輩喝咖啡、飲料，前提是必須有子女陪同。（記者蘇福男攝）

2019-11-19 20:09:09

〔記者蘇福男／高雄報導〕為鼓勵子女陪伴父母外出走走，由薛伯輝基金會在高雄美濃開設的搖籃咖啡，即日起免費請75歲以上長輩喝咖啡、飲料，前提是必須有子女陪同。

薛伯輝基金會去年7月承租有85年歷史的美濃警察分駐所，經營「搖籃咖啡」，執行長鍾蔡瑛珠說，美濃長輩勤儉持家，栽培子女長大成人後，仍捨不得在自己身上花費，因此經常路過咖啡館，但鮮少入內喝杯咖啡優閒一下。

請繼續往下閱讀...

有一次，一名周家女兒和友人來搖籃咖啡喝咖啡，認為父母應該會喜歡咖啡館的氛圍，因此回家要帶爸媽來喝咖啡，但爸媽怕女兒花錢就是不肯同行，後來鍾蔡瑛珠說服周爸爸周媽媽前來喝下午茶，度過優閒的午後時光，周家女兒臨走前留下1000元，做為日後家人咖啡消費使用，希望店家繼續告訴父母「飲料是免費的」！

鍾蔡瑛珠說，這則真實故事引發她關注到許多長輩勤儉持家，平常捨不得花用，許多子女買東西送給父母，有時只能騙說「是人家送的」，因此薛伯輝基金會決定：75歲以上長輩有子女陪伴前來搖籃咖啡，就可免費享用咖啡或健康飲品。

行政院客委會主委李永得今天出席記者會，感佩薛伯輝基金會的善心，他並與基金會董事長薛昌煥、美濃國小附設幼兒園小朋友一起為搖籃咖啡門前118歲高齡的茄苳樹爺爺唱歌祈福，尊重老樹，也尊重長者。

薛伯輝基金會承租有85年歷史的美濃警察分駐所，經營「搖籃咖啡」。（記者蘇福男攝）

行政院客委會主委李永得與薛伯輝基金會董事長薛昌煥、美濃國小附設幼兒園小朋友，一起為搖籃咖啡門前118歲高齡的茄苳樹爺爺唱歌祈福。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法