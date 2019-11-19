王爺令旗加持 德光中學奪機器人世奧賽冠軍

台南市德光中學學生黃治翰、黃治齊、羅浩安（右一至右三）組隊，獲得WRO國際奧林匹亞機器人世界賽冠軍。柯元翔（左一）在日本加賀RoboRave國際機器人大賽中，獲得高中組相撲第3名。（記者劉婉君攝）

2019-11-19 17:09:25

［記者劉婉君／台南報導］王爺令旗加持，台南市德光中學3名學生黃治齊、黃治翰、羅浩安組隊，參加WRO國際奧林匹亞機器人世界賽，打敗大學的參賽隊手，奪得世界冠軍。另外，柯元翔也在日本加賀RoboRave國際機器人大賽中，獲得高中組相撲第3名。

德光中學高三學生黃治齊和高二的弟弟黃治翰、高一羅浩安、柯元翔4人，從小學開始就常一起參加國內外的機器人賽，此次在國際機器人世奧賽中，挑戰大專組，在18支參賽隊伍中年紀最小，更打敗日本及俄羅斯奪冠。

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黃治齊表示，為了國際賽，大家準備了8個月，賽前老師還到南鯤鯓代天府求取王爺令旗，3人就帶著令旗及同學與老師的祝福出國，比賽過程中，令旗就插在背包上，王爺和學校師生的祝福與護佑陪伴，成為3人的心靈支柱，也常有其他國家的選手好奇詢問。另外，他們也帶了大甲鎮瀾宮贊助的香包與帽子，送給裁判與其他選手做為國民外交。

黃治齊說，今年比賽的主題為智慧城市，因題目要到比賽現場才能知道，考驗選手的隨機應變能力，機器人必須靠著影像辨識與顏色分類等，自行判斷後完成任務。雖然他們只是高中生，但事前付出許多努力收集資料、討論，很開心比賽獲得好成績，也學習到很多，認識許多朋友，還與其他國家的選手交換隊服。

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