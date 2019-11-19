東北季風發威 氣象局發布4縣市大雨特報、18縣市強風特報

氣象局發布18縣市強風特報。（取自官網）

2019-11-19 16:45:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕受東北季風及海鷗颱風影響，中央氣象局今天下午針對雙北地區、基隆市及宜蘭縣發布大雨特報，提醒上述地區要留意局部大雨發生機率。氣象局也提醒，海鷗颱風帶來水氣將影響至明天，因此週三上述地區仍有局部大雨發生機會，民眾出門要記得攜帶雨具。

另，氣象局也針對全台18縣市發布陸上強風特報。氣象局指出，東北季風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

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氣象局表示，週三全台持續受東北季風影響，中部以北、東北部低溫下探16到18度，其他地區約20度，但各地白天高溫可望回升2到3度，北台灣約22到23度、中南部約25到28度；天氣方面，受海鷗颱風影響，雨勢將集中在基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區，要提防局部大雨發生，北部、東半部則有局部降雨。

週四東北季風減弱，各地氣溫持續回升，預報員張承傳表示，下週日以前各地高低溫會逐日有1到2度的回升；不過週四、週五受到菲律賓東邊的熱帶性低氣壓或颱風帶來的水氣影響，北部、東半部將有短暫性降雨，東北部有局部大雨發生機率，中南部山區降雨機率也高。

週六隨著熱帶性低氣壓或颱風離開，各地雨勢將逐漸緩和，下週一、二則又有另一波東北季風報到，強度與這一波差不多，北部、東北部仍會有一波降溫。

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