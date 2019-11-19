為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

東北季風發威 氣象局發布4縣市大雨特報、18縣市強風特報

氣象局發布18縣市強風特報。（取自官網）

氣象局發布18縣市強風特報。（取自官網）

2019-11-19 16:45:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕受東北季風及海鷗颱風影響，中央氣象局今天下午針對雙北地區、基隆市及宜蘭縣發布大雨特報，提醒上述地區要留意局部大雨發生機率。氣象局也提醒，海鷗颱風帶來水氣將影響至明天，因此週三上述地區仍有局部大雨發生機會，民眾出門要記得攜帶雨具。

另，氣象局也針對全台18縣市發布陸上強風特報。氣象局指出，東北季風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

氣象局表示，週三全台持續受東北季風影響，中部以北、東北部低溫下探16到18度，其他地區約20度，但各地白天高溫可望回升2到3度，北台灣約22到23度、中南部約25到28度；天氣方面，受海鷗颱風影響，雨勢將集中在基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區，要提防局部大雨發生，北部、東半部則有局部降雨。

週四東北季風減弱，各地氣溫持續回升，預報員張承傳表示，下週日以前各地高低溫會逐日有1到2度的回升；不過週四、週五受到菲律賓東邊的熱帶性低氣壓或颱風帶來的水氣影響，北部、東半部將有短暫性降雨，東北部有局部大雨發生機率，中南部山區降雨機率也高。

週六隨著熱帶性低氣壓或颱風離開，各地雨勢將逐漸緩和，下週一、二則又有另一波東北季風報到，強度與這一波差不多，北部、東北部仍會有一波降溫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
明起各地逐日回溫 氣象局：下週又一波東北季風報到
2019-11-19 15:46

明起各地逐日回溫 氣象局：下週又一波東北季風報到
13級強勁東北季風來襲 澎湖樹倒、椅子飛上樹
2019-11-19 13:12

13級強勁東北季風來襲 澎湖樹倒、椅子飛上樹
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
今起到週三 北台降溫5到7度
2019-11-18 05:30

今起到週三 北台降溫5到7度
明日起東北季風增強！北部轉為陰陣雨、中南部天氣舒爽
2019-11-17 12:42

明日起東北季風增強！北部轉為陰陣雨、中南部天氣舒爽
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播