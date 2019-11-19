侯友宜視察江翠國中校舍改善工程 全市4年投入84億元

侯友宜視察江翠國中老舊校舍改建工程。（記者翁聿煌攝）

2019-11-19 16:49:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市侯友宜今天到板橋區江翠國中視察新建44間教室（含專科教室）、自立廚房及10間幼兒園教室工程，侯友宜表示，已於2019年至2022年啟動「新北校舍美強生計畫」，預估投入84億元經費，將從美感、補強、生態永續等面向，進行校舍補強、老校更新及新設校，改善校園安全及打造適合學生成長的永續環境。

教育局長張明文說，其中有279棟校舍將在2019年至2022年辦理耐震補強，預估投入經費為27億元，讓全市校舍CDR值（校舍耐震容量／耐震需求之比值）均大於1，提供師生安全無虞的學習環境，使新北學子能更加安心地成長學習，另外在老舊校舍整建部分，新北市未來將投入約57億元進行16校老舊校舍改建及新校舍興建，打造優質學子成長及學習環境。

請繼續往下閱讀...

侯友宜今天前往江翠國中視察老舊校舍整建工程，市府為提升江翠國中校舍耐震安全性及改善教學環境品質，配合中央補助計畫共投注了約3億143萬元經費，協助校方新建44間教室（含專科教室）、午餐自立廚房及10間幼兒園教室。

侯友宜說，為使新北學子安心成長、學習，新北市致力於老舊校舍改建工程，將屋齡老舊且具安全疑慮的校舍改建視為當務之急，指示施工單位新建工程處務必確保品質，並要求在明年6月前如期完工第一階段校舍改建。

工務局新工處長祝惠美說，改建工程為讓學生的求學環境及活動空間不受影響，採取兩階段施工方式，第一階段針對教學大樓及專科教室進行改建，目前進度70%，預計明年6月竣工；第二階段則預計將在明年7月展開3層樓的幼兒園擴充工程。

侯友宜表示，市府自今年起4年將投入84億元經費進行全市老舊校舍改善工程。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法