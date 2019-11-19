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腸病毒新增2例重症 9月大女嬰併發脊髓炎

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍說明腸病毒疫情。（記者林惠琴攝）

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍說明腸病毒疫情。（記者林惠琴攝）

2019-11-19 16:00:48

〔記者林惠琴／台北報導〕國內腸病毒疫情持續下降，但衛福部疾管署今日公布上週仍新增2例重症，分別是北部3歲女童、9個月女嬰，其中，女嬰尚在住院治療中，提醒家長不可輕忽。

根據疾管署資料，在新增的2例腸病毒重症中，3歲女童於10月21日發燒就醫診斷為腸病毒，10月29日因高燒且伴有手腳麻痺、面癱、步態不穩等情形再度就醫，確診感染克沙奇A6型併發腦幹受影響；9月大女嬰，則於10月25日至27日陸續出現發燒、四肢僵硬、手腳無力等症狀四度就醫，確診為腸病毒71型併發急性脊髓炎。

目前2名個案經治療後，3歲女童已出院，9月大女嬰意識清楚，仍在一般病房住院治療中。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上週腸病毒門急診就診共計9971人次，較前一週下降且已低於流行閾值1萬0500人次；今年累計59例腸病毒重症，其中1例死亡，感染型別以腸病毒71型占46例最多。

疾管署提醒，近日天氣轉涼，腸病毒疫情持續下降，但家長等幼兒照顧者仍應持續加強手部衛生，以遠離腸病毒威脅；如家中幼兒確診腸病毒，必須落實生病在家休息，避免造成幼童間交叉感染，並加強留意重症前兆。

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