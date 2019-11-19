盤花、伯公寫進教科書 屏東客家本位教材搶先亮相

負責編纂屏東縣客家本位社會科教材的竹田國小團隊，透過挖掘在地故事、實地踏訪取材，還未正式出版已備受矚目。（記者邱芷柔攝）

2019-11-19 16:12:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府去年10月推出全國第一套排灣族本位教材，獲得高度好評，今年進一步挑戰客家本位教材，把盤花、伯公等在地客家文化寫進教科書，預計以2年時間完成小學國語科及社會科教材。

屏縣府今年找來竹田國小、萬巒國小協力編撰客家本位教材，複製排灣族本位教材的成功經驗，並聘請專家指導，在新課綱的架構下，以在地客家元素，編輯國、社兩科教材，編輯完成後，將透過各教師使用回饋意見進行滾動式修正。

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負責編纂社會科教材的竹田國小，由教導主任鍾裕朋、教師邱俐綾率領編輯群，透過挖掘在地故事、實地踏訪取材，攝影、插圖、譜曲、排版等通通自己來，搶先亮相的低年級教材，內容涵蓋飲食、文化、禮俗等多元主題，搭配精美插圖，還未正式出版已備受矚目。

竹田國小教師邱俐綾表示，過去教材偏向「都市觀點」，與在地孩子的生活缺乏連結，客家本位教材在打造貼近兒童生活及文化的教科書，除了讓客家文化扎根，也更能引起學習興趣。

目前屏東縣客家本位教材持續編撰中，預計以兩年時間完成，另外縣府也同步編撰「魯凱族本位教科書」，預計明年中先完成一、二年級國、數兩科教材。

屏東縣長潘孟安透過臉書分享，「母語是根，文化是靈魂，要讓孩子從小知道自己從哪裡來」，繼去年10月推出第一套排灣族本位教材後，連遠在英國的倫敦大學也為之驚豔，除了編撰族群本位教科書、在校園落實母語教育外，縣府也增加族語保母及推廣人員，推動族語學習家庭化、部落化，讓孩子知道自己是誰，大聲說出自己的語言。

屏東縣政府今年進一步挑戰客家本位教材，把盤花、伯公等在地客家文化寫進教科書，預計以2年時間完成小學國語科及社會科教材。（記者邱芷柔攝）

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