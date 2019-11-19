選舉違規「插旗」 南市環局：逕行拆除

違規競選旗幟與布條拆除行動將持續至選舉結束，環保局呼籲參選人以身作則、樹立選舉活動良好典範。（記者王姝琇攝）

2019-11-19 16:06:18

［記者王姝琇／台南報導］選舉將近，不少參選人為提高知名度，開始設置各類競選旗幟與廣告物，其中不少都是違規「插旗」，台南市環保局清潔隊迄今於公有設施、土地已拆除逾200支旗幟！

環保局表示，競選活動期間或開始前政黨及任何人不得於道路、分隔島、橋梁、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，設置停放競選旗幟廣告物，但經公告提供使用之地點，不在此限。如發現競選旗幟違規設置，環保局清潔隊將逕行拆除。為兼顧參選人競選宣傳需求，此次選舉也將公告全市37個行政區，共計118處競選旗幟設置公領域，供參選人於競選活動期間設置宣傳，預計將於11月底前公告。

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此外，關於永康大灣自辦市地重劃區被發現插滿參選人旗幟一案，環保局表示，該區域屬私人領域，基於保障人民有表達其政治支持立場及言論之自由，不限制私有土地、圍牆（籬）、房屋插掛支持者競選旗幟，倘若土地所有人或管理人不願意被設置競選廣告，則有權自行拆除，請參選人收回或交由轄管清潔隊協助載運；另旗幟競選廣告若有妨害交通視線及公共安全之虞者，也將由清潔隊逕行拆除。

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