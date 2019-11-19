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明起各地逐日回溫 氣象局：下週又一波東北季風報到

今天受東北季風影響，全台都感受到明顯冷意，中央氣象局預告，週日以前是東北季風逐漸減弱的過程，各地氣溫逐日有1到2度的回升。（圖擷取自中央氣象局網站）

今天受東北季風影響，全台都感受到明顯冷意，中央氣象局預告，週日以前是東北季風逐漸減弱的過程，各地氣溫逐日有1到2度的回升。（圖擷取自中央氣象局網站）

2019-11-19 15:46:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天受東北季風影響，全台都感受到明顯冷意，中央氣象局預告，週日以前是東北季風逐漸減弱的過程，各地氣溫逐日有1到2度的回升，不過受海鷗颱風及菲律賓東邊熱帶性低氣壓影響，未來一週北台灣仍有局部短暫雨，東北部則要留意局部大雨發生，預計週六、下週日各地雨勢可望趨緩。下週一將再迎接新一波東北季風報到。

氣象局說，明天持續受東北季風影響，中部以北、東北部低溫下探至16到18度，其他地區約20度，但各地白天高溫可望回升2到3度，北台灣約22到23、中南部約25到28度；天氣方面，受海鷗颱風外圍雲系，降雨集中在基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區，要提防局部大雨發生，北部、東半部則有局部降雨。

週四東北季風減弱，各地氣溫持續回升，預報員張承傳表示，下週日以前各地高低溫會逐日有1到2度的回升；不過週四、週五受到菲律賓東邊的熱帶性低氣壓或颱風帶來的水氣影響，北部、東半部將有短暫性降雨，東北部有局部大雨發生機率，中南部山區降雨機率也高。

張承傳表示，該熱帶性低氣壓有機會增強為27號颱風「鳳凰」，未來路徑將與海鷗颱風類似，先朝呂宋島北端前進，屆時水氣將影響台灣，接著將進入南海，並減弱為熱帶性低氣壓。

週六隨著熱帶性低氣壓或颱風離開，各地雨勢將逐漸緩和，下週一、二則又有另一波東北季風及鋒面報到，強度與這一波差不多，北部、東北部仍會有一波降溫，估全台最低溫將下探18、19度。

氣象局表示，若鳳凰颱風生成，今年西北太平洋將有27個颱風，較平均數26.4個還多，但歷史上颱風數最多的一年是1964年的37個颱風。

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