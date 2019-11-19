為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中國現跡10年後 台灣也爆SFTS首例

台大公衛學院副教授王錫杰提醒民眾應注意防蜱叮咬。（記者林惠琴攝）

台大公衛學院副教授王錫杰提醒民眾應注意防蜱叮咬。（記者林惠琴攝）

2019-11-19 15:43:04

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內首度出現發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）確定病例，是屬於蜱媒病毒感染疾病，為北部70多歲男性，近期未出國，但經常到山區活動，因發燒、嘔吐就醫，並且出疹及意識改變而住院，目前仍在加護病房治療中。

疾管署副署長羅一鈞表示，SFTS屬於蜱媒病毒感染，透過SFTS主要病媒長角血蜱叮咬而傳播，但直接接觸急性期患者高病毒濃度血液或體液也可能感染，只是實例極少；疫情多在5至10月、發生於山區及丘陵地區，2009年首度於中國發現，近年中國、日本及南韓皆有確定病例及死亡病例，致死率約5%至15%。

羅一鈞指出，SFTS潛伏期約7至14天，人類遭到帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，咬傷部位多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少情形，少數可能多重器官衰竭，甚至死亡，尚無特效抗病毒藥物，但透過積極支持性療法可降低致死率。

根據疾管署資料，該名個案10月24日至11月2日間陸續出現發燒、嘔吐症狀多次至診所就醫，其後出疹及意識改變於11月3日送醫並住院，醫院採檢後通報疑似登革熱，但檢驗登革熱結果為陰性，再經進一步檢驗判定為SFTS，病毒序列與日韓流行株相近。

防疫人員在該名個案住家附近並無採獲蜱，因其發病前有山區活動史，研判曾遭蜱叮咬可能性高，將進一步針對可能的野外活動地進行調查，以釐清感染源。

目前該名個案因SFTS合併綠膿桿菌菌血症及凝血功能異常，持續於加護病房隔離，並接受輸血及抗生素等治療，其同住接觸者及就醫接觸者共68人，均無不適症狀，將持續監測至11月27日。

羅一鈞強調，我國過去無SFTS確定病例，也無長角血蜱發現紀錄發表，但有次要病媒如微小扇頭蜱分布，且鄰近中國、日本、南韓等流行國家，因此早已提前部署展開長期監測，如今因應出現本土首例，更已成立疫情小組，近期也將公告SFTS為法定傳染病。

台大公衛學院副教授王錫杰建議，民眾應注意防蜱叮咬，避免在草地、樹林等環境中長時間坐臥，如要進入這些區域，應穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡等，以降低感染風險。

微小扇頭蜱。（圖由疾管署提供）

微小扇頭蜱。（圖由疾管署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
90歲嬤退化性關節炎 冷凝式高頻熱凝術助恢復
2019-11-19 14:38

90歲嬤退化性關節炎 冷凝式高頻熱凝術助恢復
世界肺阻塞日「不讓菸滅你，就從滅菸起」
2019-11-19 13:48

世界肺阻塞日「不讓菸滅你，就從滅菸起」
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
罕見「延遲性產後出血」 新手媽坐完月子大血崩
2019-11-19 11:33

罕見「延遲性產後出血」 新手媽坐完月子大血崩
A型流感來襲！南投疑似13例有9例確診
2019-11-19 08:31

A型流感來襲！南投疑似13例有9例確診
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播