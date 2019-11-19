中國現跡10年後 台灣也爆SFTS首例

台大公衛學院副教授王錫杰提醒民眾應注意防蜱叮咬。（記者林惠琴攝）

2019-11-19 15:43:04

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內首度出現發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）確定病例，是屬於蜱媒病毒感染疾病，為北部70多歲男性，近期未出國，但經常到山區活動，因發燒、嘔吐就醫，並且出疹及意識改變而住院，目前仍在加護病房治療中。

疾管署副署長羅一鈞表示，SFTS屬於蜱媒病毒感染，透過SFTS主要病媒長角血蜱叮咬而傳播，但直接接觸急性期患者高病毒濃度血液或體液也可能感染，只是實例極少；疫情多在5至10月、發生於山區及丘陵地區，2009年首度於中國發現，近年中國、日本及南韓皆有確定病例及死亡病例，致死率約5%至15%。

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羅一鈞指出，SFTS潛伏期約7至14天，人類遭到帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，咬傷部位多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少情形，少數可能多重器官衰竭，甚至死亡，尚無特效抗病毒藥物，但透過積極支持性療法可降低致死率。

根據疾管署資料，該名個案10月24日至11月2日間陸續出現發燒、嘔吐症狀多次至診所就醫，其後出疹及意識改變於11月3日送醫並住院，醫院採檢後通報疑似登革熱，但檢驗登革熱結果為陰性，再經進一步檢驗判定為SFTS，病毒序列與日韓流行株相近。

防疫人員在該名個案住家附近並無採獲蜱，因其發病前有山區活動史，研判曾遭蜱叮咬可能性高，將進一步針對可能的野外活動地進行調查，以釐清感染源。

目前該名個案因SFTS合併綠膿桿菌菌血症及凝血功能異常，持續於加護病房隔離，並接受輸血及抗生素等治療，其同住接觸者及就醫接觸者共68人，均無不適症狀，將持續監測至11月27日。

羅一鈞強調，我國過去無SFTS確定病例，也無長角血蜱發現紀錄發表，但有次要病媒如微小扇頭蜱分布，且鄰近中國、日本、南韓等流行國家，因此早已提前部署展開長期監測，如今因應出現本土首例，更已成立疫情小組，近期也將公告SFTS為法定傳染病。

台大公衛學院副教授王錫杰建議，民眾應注意防蜱叮咬，避免在草地、樹林等環境中長時間坐臥，如要進入這些區域，應穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡等，以降低感染風險。

微小扇頭蜱。（圖由疾管署提供）

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