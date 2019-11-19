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高市今年補助425輛小黃換新最高35萬 需做這件事才行

高市小黃今年補助425輛汰舊換新，最高35萬元，必須先上教育訓練才能取得門票。（記者黃良傑攝）

高市小黃今年補助425輛汰舊換新，最高35萬元，必須先上教育訓練才能取得門票。（記者黃良傑攝）

2019-11-19 15:49:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕小黃運將注意了！高市今年補助425輛老舊計程車汰舊換新，如果沒有上這堂課，補助門票就拿不到！

高市交通局今年優先汰換12年以上個人計程車、合作社計程車，以及自備車輛參與經營者（靠行）計程車，其中燃油含油氣混合車，每輛補助15萬元，油電混和計程車每輛補助25萬元；電動計程車每輛補助35萬元，但需先通過「老舊計程車更新補助」教育訓練，才有資格申請第二階段的補助款。

交通局委託高雄市立空中大學專案開班授課，上課日期於下月16至23日，共計6班次，獲得申請補助的小黃運將，儘速選擇一天報名參加，以順遂領到第二階段補助款，否則將不具資格，「老舊計程車更新補助」教育訓練，通過教育訓練，核發結訓證書後，方可申請後續補助款項，每場預計70個名額。

交通局長鄭永祥表示，這次補助採兩階段撥付補助款，第二階段為購車後可申請70%，上路後6個月內無道路交通違規記點、乘客申訴確定等情形，並通過教育訓練後，可申請第二階段的30%補助款，獲准補助的運將需選擇一天接受教育訓練，才能取得第二階段補助的「門票」。

交通局提醒小黃運將，教育訓練特別委託市立空中大學，自12月16日起至23日，以及12月23日，每日一場次共有6個場次，每天上午9點至18點，針對「老舊計程車更新補助」的運將教育訓練，通過教育訓練核發結訓證書後，才能申請後續補助款項，每場次名額70人，額滿為止。

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